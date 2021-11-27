Bị đồn làm 'má mì' có thâm niên, Quế Vân lên tiếng làm rõ

Quế Vân cho biết, cô làm nhưng không có lợi nhuận, hay hoa hồng, phần trăm như nhiều người tưởng tượng. Nói về những điều được và mất khi làm "má mì", ca sĩ 8X lấy hôn nhân Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương ra làm ví dụ.

Chiều 27/11, Quế Vân bất ngờ đăng tải bài viết dài làm rõ tin đồn liên quan đến đời tư. Theo lời Quế Vân, cô bị gán cho 2 chữ "má mì" trong suốt một thời gian dài.

"Tính sơ sơ thì rất nhiều đôi thành cặp uyên ương và sống rất hạnh phúc, bên nhau rất lâu. Cũng có những cặp không nên duyên vợ chồng thì cũng yêu ngót nghét vài năm.

Được mất gì ở vai trò má mì này? Được là nhìn thấy bạn thân mình, em mình hạnh phúc và có các thiên thần nhỏ chào đời. Mất thì có đôi khi làm má mì xong thì mất cả bạn lẫn em. Vì điều gì vẫn là ẩn số.

Vì sao số tôi lận đận về nhân duyên nhưng lại tác hợp thành duyên khá nhiều đôi lứa. Vì duyên của tôi mang biếu tặng hết các bạn rồi còn đâu. Tôi có những ngôn từ để tác hợp cho các bạn mến nhau ngay từ giây phút đầu tiên. Và đó là tâm, duyên của tôi.

Giờ tôi gác kiếm là vừa rồi. Vì tôi có nhân duyên mới đến bên tôi. Tôi sẽ dành thời gian để yêu anh ấy. Tại sao hôm nay tôi viết dòng status này, vì đêm qua nhỏ em nó báo một tin 'em mới được cầu hôn chị ạ'. Tôi đã làm được một việc tốt nữa thì phải.

Chúc mừng tất cả các cặp đôi đã nên duyên nhờ tôi. Sau này tôi chết đi chắc mấy cặp này khóc nhiều nhất nhỉ. Nhất là Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương nhỉ", Quế Vân cho biết.

Quế Vân se duyên cho Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương.

Cô và Nam Em tới dự đám cưới của cặp đôi nổi tiếng.

Những năm qua, Quế Vân thường bị đồn làm "má mì", chuyên mai mối chân dài cho những người đàn ông giàu có.

Nữ ca sĩ từng lên tiếng phủ nhận chuyện này. Quế Vân cho biết, cô chỉ se duyên cho người khác. Nhiều cặp đôi nên duyên nhờ cô mai mối, điển hình như Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương.

Chia sẻ trên Zing vào năm 2018, Quế Vân từng chia sẻ: "Đúng là tôi từng mai mối, rất nhiều đấy, nhưng là mai mối kiểu 'Tao thấy chúng mày hợp nhau đấy, yêu đi'.

Tôi hay có kiểu như thế. Như thế là tú bà à, là má mì à? Nếu vậy, tiền phần trăm, hoa hồng của tôi là những em bé được đẻ ra. Nếu tôi mai mối theo kiểu dẫn khách thì giờ này tôi ngồi trại giam rồi, ngồi tù rồi đấy, chứ không còn ngồi đây nói chuyện đâu".