Một sao nữ 'thị phi' nhất nhì showbiz Việt bất ngờ có bài đăng gây hoang mang dư luận.

Nữ ca sĩ Quế Vân chính thức bước vào hội những bà mẹ bỉm sữa "nghiện con" sau khi hạ sinh con trai thứ 3 vào ngày 10/7. Tuy nhiên, kể từ lúc mang bầu đến khi con ra đời, trên trang cá nhân, Quế Vân liên tục đăng đàn bóc phốt bạn trai cũ. Nữ ca sĩ "thị phi" tố bạn trai cũ bội bạc, lừa đảo. Theo đó, cô cho hay người đàn ông này đã "tạo lớp vỏ" giàu có, doanh nhân bên ngoài để tạo lòng tin với những người thân thiết, sau đó lợi dụng họ trong việc làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết người này rất mê cá độ bóng đá, tiền anh ta kiếm ra được chủ yếu là dính vào "banh bóng".

Quế Vân và bạn trai cũ - Ảnh: FBNV Những "tội trạng" mà Quế Vân vạch trần bạn trai cũ bao gồm: lừa tiền, lừa tình, vũ phu, đam mê cá độ, sống ảo,... khiến CĐM không khỏi bất ngờ. Mới đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục gây hoang mang dư luận khi có nhiều bài đăng với nội dung khó hiểu. Cụ thể, Quế Vân đang mắc phải trầm cảm sau sinh, trên trang cá nhân cô từng chia sẻ: "Thằng Wú vừa sặc sửa tím mặt, tí chết. Tôi đang bị trầm cảm run người. Đừng ai tìm tôi lúc này, đừng ai nhắn tôi. Tôi không biết lúc này. Cẩn thận tránh xa tôi ra lúc này. Tất cả chúng m** trên đời này là 1 lũ tôi không ưa biến nhé biến đi".

Bé Wu là con trai thứ 3 của Quế Vân - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, trên trang cá nhân của mình, Quế Vân tiếp tục khiến dân tình hoang mang khi đòi ôm con trai vừa sinh chưa được bao lâu nhảy cầu: "Đêm nay tôi muốn ôm thằng Wú nhảy cầu chơi". Những dòng trạng thái gây sốc của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Bài đăng của sao nữ "thị phi" này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM. Nhiều người không rõ chuyện gì xảy ra khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhiều netizen đồn đoán có liên quan đến người bạn trai cũ. Bởi trước đó, nữ ca sĩ đã tiết lộ tiết lộ bạn trai từ chối nhận bé Wú là con của mình. Không những thế, bạn trai cô còn từng muốn cô đưa con đi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-mot-sao-nu-vbiz-bi-tram-cam-sau-sinh-doi-om-con-trai-vua-sinh-chua-duoc-bao-lau-nhay-cau-ngay-trong-dem-438784.html