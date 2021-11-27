Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ

Hậu trường 27/11/2021 19:25

Dù ly hôn được 4 năm, Tim - Trương Quỳnh Anh nhiều lần bị soi đi du lịch chung. Để tránh hiểu nhầm, nam diễn viên đã bình luận làm rõ nghi ngờ của cư dân mạng.

Chiều 27/11, Trương Quỳnh Anh đăng tải bức ảnh check-in ở Đà Lạt kèm lời nhắn: "Đà Lạt lạnh quá, em phải làm sao". Trước đó, Tim - chồng cũ nữ diễn viên cũng check-in ở địa điểm này. "Đà Lạt khá lạnh và thơ mộng", Tim viết.

Việc cả hai cùng check-in tại Đà Lạt cùng một thời điểm khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn cả hai tái hợp và đi du lịch chung. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, Tim đã làm rõ vấn đề này khi trả lời một người bạn.

Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ - Ảnh 1
Trương Quỳnh Anh check-in ở Đà Lạt.
Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ - Ảnh 2
Tim - chồng cũ của cô cũng khoe ảnh tại đây.

 

Cụ thể, trong phần bình luận với bạn bè, Tim khẳng định anh vẫn độc thân và tới Đà Lạt để làm việc.

Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ - Ảnh 3
Bình luận của Tim cho biết anh vẫn độc thân.

 

Đây không phải lần đầu Tim - Trương Quỳnh Anh vướng tin đồn nối lại tình xưa. Tháng 5 trước đó, cả hai cũng bị bắt gặp khi cùng đi Phú Quốc.

Cụ thể, Tim chia sẻ ảnh "tự sướng" cùng quý tử và không quên check-in ở Phú Quốc. Còn Trương Quỳnh Anh cũng bị netizen bắt gặp đang đi dạo cùng con trai ở đây.Tuy nhiên, một số fan cho rằng, cả hai cùng xuất hiện tại một địa điểm vì con trai chung.

Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ - Ảnh 4

Bị soi đi du lịch chung với Trương Quỳnh Anh ở Đà Lạt, Tim liền bình luận làm rõ - Ảnh 5

Trước đó, cả hai cũng cùng con trai đi du lịch ở Phú Quốc. 

Tim - Trương Quỳnh Anh từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cuối năm 2018, cả hai công bố ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Dù ly hôn được 4 năm, Tim - Trương Quỳnh Anh nhiều lần bị soi đi du lịch chung cùng con trai.

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