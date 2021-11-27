Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm

Hậu trường 27/11/2021 18:49

Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn, Thu Hiền quen biết từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 và chơi thân với nhau tới nay đã được hơn 10 năm.

Chiều 17/11, Diệp Lâm Anh đăng loạt ảnh cùng hội bạn thân 11 năm trên trang cá nhân. Nhóm bạn của bà xã thiếu gia Đức Phạm bao gồm Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đô La, stylist Pông Chuẩn, chân dài Thu Hiền.

Được biết, nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh quen biết khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2010 và chơi thân từ đó tới nay.

Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm - Ảnh 1
Nhan sắc nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm - Ảnh 2
Các người đẹp chơi thân từ khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2010 tới nay.

 

Đăng kèm loạt ảnh, bà mẹ hai con tiết lộ lý do đặc biệt duy trì tình bạn hơn thập kỷ: "Mỗi đứa một tính cách mà chơi bền được công nhận hay thật chứ". 

Visual của nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xuất phát điểm từ người mẫu, các người đẹp đều tạo dáng rất chuyên nghiệp. Cả hội bạn thân Diệp Lâm Anh luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong cuộc sống cũng như công việc.

Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm - Ảnh 3
Bộ ảnh sang chảnh của hội bạn Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời khen.
Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm - Ảnh 4
Bốn người đẹp chụp ảnh với concept vest.
Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm - Ảnh 5
Hình ảnh đời thường giản dị của hội bạn thân.

 

So với 3 cô bạn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Pông Chuẩn thì Thu Hiền là người kín tiếng và hiếm hoi xuất hiện nhất, chính vì thế cô khiến dân tình dành sự chú ý đặc biệt. Ở tuổi 32, Thu Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp, thần thái không chê vào đâu được. Trong khi đó, Pông Chuẩn chuyển hướng sang làm stylist và được đánh giá cao trong nghề.

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight

Bức ảnh chung của bộ tứ từng thi Next top Model Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Thu Hiền - Pông Chuẩn gây bão mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh hội bạn thân diệp lâm anh hội bạn diệp lâm anh

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?