Diệp Lâm Anh khoe bộ ảnh sang chảnh bên hội bạn thân, tiết lộ lý do chơi bền 10 năm

Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn, Thu Hiền quen biết từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 và chơi thân với nhau tới nay đã được hơn 10 năm.

Chiều 17/11, Diệp Lâm Anh đăng loạt ảnh cùng hội bạn thân 11 năm trên trang cá nhân. Nhóm bạn của bà xã thiếu gia Đức Phạm bao gồm Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đô La, stylist Pông Chuẩn, chân dài Thu Hiền. Được biết, nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh quen biết khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2010 và chơi thân từ đó tới nay.

Nhan sắc nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Các người đẹp chơi thân từ khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2010 tới nay. Đăng kèm loạt ảnh, bà mẹ hai con tiết lộ lý do đặc biệt duy trì tình bạn hơn thập kỷ: "Mỗi đứa một tính cách mà chơi bền được công nhận hay thật chứ".

Visual của nhóm bạn thân Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xuất phát điểm từ người mẫu, các người đẹp đều tạo dáng rất chuyên nghiệp. Cả hội bạn thân Diệp Lâm Anh luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Bộ ảnh sang chảnh của hội bạn Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời khen. Bốn người đẹp chụp ảnh với concept vest. Hình ảnh đời thường giản dị của hội bạn thân. So với 3 cô bạn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Pông Chuẩn thì Thu Hiền là người kín tiếng và hiếm hoi xuất hiện nhất, chính vì thế cô khiến dân tình dành sự chú ý đặc biệt. Ở tuổi 32, Thu Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp, thần thái không chê vào đâu được. Trong khi đó, Pông Chuẩn chuyển hướng sang làm stylist và được đánh giá cao trong nghề.

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