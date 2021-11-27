Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi: 'Về Việt Nam không khí khó thở hơn ở Mỹ'

Hậu trường 27/11/2021 17:31

Phát ngôn "Về Việt Nam không khí khó thở hơn ở Mỹ" của Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Bị chỉ trích, nàng hậu đã có động thái phản hồi.

Ngày 27/11, Hoa hậu Thùy Dung trở thành tâm điểm gây chú ý của cư dân mạng. Lý do bắt nguồn từ phát ngôn của Hoa hậu Việt Nam 2008 trên trang cá nhân.

Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi: 'Về Việt Nam không khí khó thở hơn ở Mỹ' - Ảnh 1
Phát ngôn gây tranh cãi của Thùy Dung.

 

Cụ thể, ngày 25/11 Thùy Dung đăng tải câu nói: "Không hiểu sao về Việt Nam mình thấy không khí khó thở hơn ở Mỹ" trên trang cá nhân. Ngay sau đó, câu nói của Thùy Dung gây ra tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người chỉ trích, tấn công Thùy Dung vì câu nói nhạy cảm. Phần lớn cư dân mạng cho rằng, cô đang chê bai môi trường sống ở Việt Nam và so sánh với Mỹ. Tuy nhiên, số khác cũng bênh vực Thùy Dung cho rằng không khí ở Việt Nam vài năm trở lại đây quả thực là khá kém.

Giữa lúc trở thành tâm điểm bị cư dân mạng chỉ trích, chiều 27/11 Thùy Dung đã có động thái phản hồi trên trang cá nhân.

Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi: 'Về Việt Nam không khí khó thở hơn ở Mỹ' - Ảnh 2
Thùy Dung lên tiếng về phát ngôn nhạy cảm. 

 

"Gửi các antifan, hãy nhớ rằng những gì các bạn trao đi: ghen ghét, đố kỵ, thù hận, nói xấu,... sẽ là chính những gì các bạn nhận lại. Tôi sẽ chỉ trao đi yêu thương và không ngừng tiếp tục trao đi yêu thương đến tất cả, cho tất cả. Các bạn có thể thích hoặc ghét 1 ai đó nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi và tôi cũng không hoan nghênh các bạn có những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực như vậy vì các bạn sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi chính các cảm xúc tiêu cực đó.

Tôi sẽ không cố gắng làm vui lòng các bạn hay khiến các bạn trở nên yêu thích tôi hơn, đơn giản vì tôi không có nhu cầu. Tôi chưa bao giờ muốn là người nổi tiếng và đã dần từ bỏ danh vọng hào nhoáng ở thời điểm hiện tại. Chúc ai cũng có được niềm vui hạnh phúc và sự bình an trong trái tim", Hoa hậu Việt Nam 2008 viết.

Hiện tại, Thuỳ Dung đã tắt tính năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân.

Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi: 'Về Việt Nam không khí khó thở hơn ở Mỹ' - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Dung.

 

Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, so với nhiều người đẹp khác, cô ít hoạt động showbiz mà dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh riêng. 

Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung bị tố chưa tốt nghiệp THPT, làm học bạ giả. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khi ấy đã tổ chức thanh tra tại trường THPT Quang Trung – nơi Thùy Dung theo học – và xác nhận cô đã thôi học từ giữa học kỳ một năm lớp 12.

Khi đó, Thùy Dung nhận nhiều sự phản đối của mọi người vì cho rằng cô đã vi phạm quy chế thi, không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu.

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