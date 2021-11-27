Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa'

Hậu trường 27/11/2021 16:53

Bà xã vừa thông báo trở lại, Lương Thế Thành liền vào trêu chọc. Bình luận hài hước của nam diễn viên khiến fan thích thú với sự tung hứng ăn ý của cặp đôi.

Sau gần 1 năm ở nhà vì dịch bệnh, gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm quyết định đi du lịch. Cặp đôi nổi tiếng chọn địa điểm lưu trú tại một resort 5 sao trên đảo Ninh Vân, Khánh Hòa. Sau khi kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng, lấy lại cân bằng cho cuộc sống Thúy Diễm quyết định sẽ tái xuất showbiz đóng phim.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Đi đã rồi giờ về gom hành trang chuẩn bị quay phim thôi! Ba hồi ở không tung tăng, ba hồi chuẩn bị chạy té khói với kế hoạch 3 phim 1 lượt xếp hàng. Nữ hoàng chạy show tái xuất giang hồ đây ạ! Em thư giãn lâu quá rồi ai cũng tưởng em lười! Thật ra là do mắc dịch ạ".

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 1

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 2

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim sau 1 năm nghỉ dịch.

Bên dưới bình luận, khán giả bày tỏ sự thích thú với quyết định tái xuất đóng phim của Thúy Diễm. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả bày tỏ háo hức với các tác phẩm mới của nữ diễn viên 8X.

Thấy bà xã vừa thông báo trở lại làng giải trí, Lương Thế Thành liền vào trêu chọc: "Lo gọt mỡ gấp đi". Đáp lời chồng, Thúy Diễm chỉ nói một chữ "xía". Một người bạn trêu rằng Lương Thế Thành nay "gan quá trời". Thấy thế, Lương Thế Thành bèn khoe: "Tính anh gan lâu rồi mà chưa tiện nói thôi". Sau đó, Thúy Diễm liền nhanh chóng đáp trả: "Dạ hậu quả là bầm con mắt hoài đó anh".

Màn tung hứng hài hước của Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến khán giả vô cùng thích thú. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự mong chờ Thúy Diễm trở lại đóng phim sau 1 năm dịch bệnh.

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 3

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 4

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 5

Những khoảnh khắc yên bình của gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm trong chuyến du lịch vừa qua.

Trước đó, nữ diễn viên 8X chia sẻ loạt ảnh gia đình đi nghỉ dưỡng. "1 năm trời mới dám thực hiện dự định cùng nhau đi du lịch. Ăn bù sinh nhật 3 tuổi cho BB, bù cho con chuyến đi chơi đáng lý từ mấy tháng trước", cô viết.

Ngoài ra, Thúy Diễm còn đăng bộ ảnh bikini gợi cảm do chính ông xã chụp đập tan tin đồn mang bầu lần 2.

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 6

Thúy Diễm thông báo tái xuất đóng phim, Lương Thế Thành liền vào 'cà khịa' - Ảnh 7

Thúy Diễm khoe ảnh bikini, đính chính tin đồn mang bầu. 

"Hôm qua mặc đầm rộng nhiều người vô hỏi tưởng đang có em bé, hôm nay phải up ảnh mặc đồ hở rún cho mọi người xem là vẫn chưa. Đi biển mà mưa hoài buồn ghê hà nhưng vẫn chụp hình đều được đi chơi sau bao nhiêu ngày", cô đính chính.

Thúy Diễm không tung cụ thể bảng sao kê mà nhấn mạnh 2 điều quan trọng, đã chuẩn bị sẵn sàng bằng chứng để lấy lại danh dự

Thúy Diễm không tung cụ thể bảng sao kê mà nhấn mạnh 2 điều quan trọng, đã chuẩn bị sẵn sàng bằng chứng để lấy lại danh dự

Nữ diễn viên Thúy Diễm nhấn mạnh đã chuẩn bị các bằng chứng để sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để minh bạch và lấy lại danh dự. 

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