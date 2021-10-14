Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao?

Hậu trường 14/10/2021 19:13

Thực tế, Thúy Diễm đã tậu đất xây nhà từ trước khi kêu gọi quyên góp từ thiện.

Sau khi bị nữ đại gia Bình Dương réo tên làm rõ tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung năm 2020, Thúy Diễm - Lương Thế Thành trở thành cặp đôi bị cư dân mạng chú ý. Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh hai vợ chồng xây nhà sau khi đi từ thiện.

Cụ thể, dân mạng đào lại 2 bài đăng của Thúy Diễm. Một là ảnh chụp màn hình bài đăng cô kêu gọi quyên góp từ thiện vào giữa tháng 10/2020. Hai là bài đăng Thúy Diễm khoe việc xây nhà mới vào cuối tháng 12/2020.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Dân mạng "đào" lại bài đăng cũ của nữ diễn viên. 

Việc Thúy Diễm xây nhà mới ngay sau hành trình từ thiện miền Trung đang khiến dân mạng bàn tán rôm rả.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự hiểu làm vì thực tế, hai vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã tậu đất xây nhà từ trước khi kêu gọi quyên góp từ thiện, chứ không phải tới tháng 12/2020 mới bắt đầu thi công như những lời đồn trên mạng.

Được biết, ciệc thi công thực chất bắt đầu từ tháng 9/2020, trong khi hơn 1 năm trước đó, cô đã mua được mảnh đất này. 

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Thực tế, đất cô đã mua trước đó 1 năm, nhà khởi công trước khi kêu gọi tiền từ thiện.

Trước đó, khi bị CEO Đại Nam yêu cầu làm rõ tiền từ thiện, Thúy Diễm đã có động thái phản hồi. Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ diễn viên cho biết: 

"Thực ra, tôi cũng không muốn phản hồi gì hết. Bởi nếu như những khán giả, bạn bè, người quen theo dõi và hiểu về mình, họ sẽ biết nghi ngờ đó là không đúng.

Và tôi cũng không cần phải đính chính, bởi tôi đã công khai rất rõ ràng từ năm ngoái. Từ khi tôi đi cứu trợ, số tiền đi tới đâu tôi cũng đều công bố, tỉnh nào, tỉnh nào cụ thể.

Hiện giờ những thông tin đó vẫn còn trên Facebook của tôi và mọi người có thể vào xem".

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành.

Trả lời thêm trên tờ Thanh niên, Thúy Diễm cho biết hai vợ chồng cô sẵn sàng minh bạch chuyện sao kê: "Chúng tôi sẵn sàng và đã thực hiện việc sao kê từ lúc đó rồi. Năm ngoái, khi chúng tôi đi từ thiện, cả hai đều đã sao kê tất cả và có báo cáo rồi. Nếu muốn vợ chồng chúng tôi luôn sẵn sàng sao kê, nhưng người yêu cầu mình thực hiện điều này phải đáp ứng hai điều kiện.

Thứ nhất là nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ từ thiện đó và chúng tôi có trách nhiệm phải báo cáo cho người đó. Hoặc là chính quyền, công an hay người nào đó có thẩm quyền thì lúc đó là việc mình cần phải làm. Còn khơi khơi ngoài đường, tự nhiên có người kêu sao kê nhưng lại không đóng góp vào quỹ của mình, họ không có thẩm quyền gì thì tại sao mình phải làm như vậy".

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 5

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 6

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị soi chuyện tháng 10 đi từ thiện tháng 12 xây nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 7

Hai vợ chồng nữ diễn viên trong chuyến từ thiện miền Trung năm 2020.

Nữ diễn viên "Cát đỏ" cho biết, cô cảm thấy bị tổn thương, danh dự bị xúc phạm khi bị vướng lùm xùm này: "Tổng số tiền vợ chồng tôi kêu gọi được từ ngày 13.10 - 18.11.2020 là 3,196 tỉ đồng và đã trao hết cho bà con các tỉnh miền Trung. Thông tin đó vẫn còn trong các bài đăng của Thúy Diễm trên Facebook và nếu cần thiết thì tôi sẽ dẫn đường link lại để mọi người hiểu rõ hơn chứ không thể để họ nói rằng chúng tôi kêu gọi từ thiện xong rồi im re luôn. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, xúc phạm danh dự kinh khủng, đây là điều mà vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vì bấy lâu nay, cả hai luôn sống hết lòng với nghề, không sân si hay làm gì ai cả. Vậy mà bây giờ lại vướng lùm xùm này, tôi cảm thấy bức xúc lắm".

Thúy Diễm chính thức lên tiếng khi đột nhiên vướng lùm xùm từ thiện, khẳng định: 'Cây ngay không sợ chết đứng'

Thúy Diễm chính thức lên tiếng khi đột nhiên vướng lùm xùm từ thiện, khẳng định: 'Cây ngay không sợ chết đứng'

Sau khi bị một nữ đại gia thẳng thừng kêu tên trên livestream về chuyện từ thiện, mới đây, diễn viên Thúy Diễm đã chính thức lên tiếng.

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