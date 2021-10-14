Bà Phương Hằng 'điểm mặt gọi tên' Lương Thế Thành, cư dân mạng làm điều 'kém duyên' trên Fanpage ngân hàng

Vừa qua, bà Phương Hằng bất ngờ gọi tên vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành về việc kêu gọi quyên góp lũ lụt miền Trung vào năm 2020.

Vào tối ngày 13/10, bà Nguyễn Phương Hằng như đúng lời hẹn đã có buổi livestream với chủ đề giấc mơ “Giải Ăn Chặn Mở Rộng”. Trước đó, nữ CEO đã tố giác nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như NSƯT Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên,... có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Bà Phương Hằng đã gọi thẳng tên của đôi vợ chồng nổi tiếng của "màn ảnh Việt" là Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Đồng thời, bà không quên yêu cầu hai người làm rõ chuyện kêu gọi từ thiện vào hồi tháng 10/2020. Bà cho rằng toàn bộ tiền từ thiện của đôi vợ chồng đã kêu gọi quyên gọi đến nay vẫn chưa “sao kê” hay chứng minh độ minh bạch. “Một cặp vợ chồng nhé quý vị, Nguyễn Ngọc Thúy Diễm và Lương Thế Thành quyên góp 1 tháng. Tiền nay đi đâu, về đâu, làm gì? Khoá Facebook là sao ?”, nữ CEO nói.

Bà Phương Hằng gọi tên vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm - Ảnh: Internet Điều đáng chú ý là nhiều người đã tiếp tục vào Fanpage của 1 ngân hàng và để lại không ít bình luận. Trong đó, đa số đều nhắc đến việc vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm kêu gọi từ thiện chuyển tiền về ngân hàng này. Đây không phải lần đầu cư dân mạng vào các Fanpage ngân hàng để lại "bão" bình luận sau những thông tin về sao kê. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trước đó cũng đã cho rằng, đây thực sự là hành động "kém duyên" và khó hiểu. Cư dân mạng vào các Fanpage ngân hàng để lại 'bão' bình luận trên trang Facebook của ngân hàng - Ảnh: chụp màn hình Chia sẻ mới nhất trên báo Thanh Niên, Thúy Diễm cho biết, tổng số tiền vợ chồng anh kêu gọi được từ ngày 13/10 - 18/11/2020 là 3,196 tỉ đồng và đã trao hết cho bà con các tỉnh miền Trung. Cô giãy bày: "Không phải là mình kêu gọi từ thiện rồi im re. Trước đây khi Diễm đi giúp đỡ cho bà con miền Trung là Diễm luôn công khai số tiền ra bao nhiêu, liệt kê theo từng chặng đường là hôm nay mình đi đâu, mình xài bao nhiêu".

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành phát quà cho người dân bị lũ lụt - Ảnh: FBNV Đồng thời, cô khẳng định toàn bộ số tiền luôn được minh bạch: "Thông tin đó vẫn còn trong các bài đăng của Thúy Diễm trên Facebook và nếu cần thiết thì tôi sẽ dẫn đường link lại để mọi người hiểu rõ hơn chứ không thể để họ nói rằng chúng tôi kêu gọi từ thiện xong rồi im re luôn". Được biết, vào đợt lũ năm 2020, diễn viên Thúy Diễm đã đứng ra kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Sau đó, nữ diễn viên cùng chồng trực tiếp có mặt ở các tỉnh miền Trung để cứu trợ, phát nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ.

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