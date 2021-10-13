Ba huyện ở Quảng Nam đã làm xong báo cáo để gửi đến Bộ Công an, khẳng định chắc nịch một điều về quá trình từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan đã làm xong báo cáo để gửi đến Bộ Công an về việc vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên tiền hỗ trợ bà con mùa lũ.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh, rà soát số tiền, hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ và từ thiện tại nhiều địa phương. Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 13/10, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) Mai Xuân Anh cho hay: "Ngày mai (14/10), chúng tôi sẽ gửi hồ sơ, thông tin liên quan vụ việc này đến Bộ Công an theo như yêu cầu". Cơ quan xác nhận đã làm xong báo cáo để gửi đến Bộ Công an việc vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về phát tiền hỗ trợ bà con.

Ca sĩ Thủy Tiên trong đợt hỗ trợ lũ lụt cho người dân miền Trung cuối năm 2020 - Ảnh: FBNV Cũng theo ông Anh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương phát tiền cho 1.986 hộ dân trên toàn huyện vào cuối năm 2020. Ông nói rõ: "Số tiền dự tính lúc đầu hỗ trợ do địa phương đưa lên là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ca sĩ Thủy Tiên trao thêm tiền nên số tiền thực tế trao cho người dân 5,498 tỷ đồng. Việc trao tiền, phát quà được chính quyền chứng kiến. Đồng thời, địa phương có trao giấy nhận tiền và thư cảm ơn gửi đến đoàn thiện nguyện này ngay sau đó. Ba huyện tại Quảng Nam xác nhận được ca sĩ Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ cho bà con đều khẳng định việc phát tiền này là minh bạch - Ảnh: FBNV Theo Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc, khi phát tiền ở nhà văn hóa xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) có ba mức tiền được phát khác nhau đó là 10 triệu, 5 triệu và 2 triệu đồng - tùy vào hoàn cảnh chính quyền đưa lên.

“Còn khi vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phát tiền ở hội trường xã Đại Minh (huyện Đại Lộc), sau khi phát xong với các trường hợp 10 triệu đồng, thấy lượng người quá đông nên có thống nhất với bà con sẽ phát đồng đều mỗi người 3 triệu đồng và được người dân đồng ý nhiệt tình. Đây cũng là lý do số tiền tăng hơn 498 triệu đồng so với ban đầu”, ông Anh nói thêm. Như vậy, tại tỉnh Quảng Nam, 3 huyện được ca sĩ Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ cho bà con đều khẳng định việc phát tiền này là minh bạch, rõ ràng. Ngoài ra, đại diện của huyện Bắc Trà My và huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đều xác nhận vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về trao tiền tại địa phương đều rõ ràng, minh bạch.

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