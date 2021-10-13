Nghệ sĩ Việt Hương bật khóc 'như mưa', tự trách bản thân vì một lý do liên quan đến Phi Nhung

Việt Hương không quản ngại khó khăn để đưa tiễn tro cốt người bạn từ Việt Nam sang đất Mỹ xa xôi. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào nói không thành lời, tự trách bản thân vì đã từ chối chuyến bay sang Mỹ để làm từ thiện, cũng vì thế mà Phi Nhung không đi và ở lại Việt Nam mãi mãi.
Showbiz 15:06 13/10/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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