Sau loạt phát ngôn vạ miệng, hoa hậu Ý Nhi lên tiếng xin lỗi và xác nhận đi du học 2 năm

Sau hơn 3 tháng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, với những phát ngôn còn vụng về sau đăng quang, ngày 2/11, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng tải một đoạn video, nói lời xin lỗi, cảm ơn những góp ý chân thành của khán giả thời gian qua.
Showbiz 12:23 03/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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