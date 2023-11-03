Sau loạt phát ngôn vạ miệng, hoa hậu Ý Nhi lên tiếng xin lỗi và xác nhận đi du học 2 năm

Sau hơn 3 tháng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, với những phát ngôn còn vụng về sau đăng quang, ngày 2/11, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng tải một đoạn video, nói lời xin lỗi, cảm ơn những góp ý chân thành của khán giả thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loat-phat-ngon-va-mieng-hoa-hau-y-nhi-len-tieng-xin-loi-va-xac-nhan-di-du-hoc-2-nam-628413.html