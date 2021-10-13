Sao Việt đưa tiễn Phi Nhung về nơi an nghỉ từ xa: Lê Giang nghẹn ngào 'Bạn già của tôi, vĩnh biệt bà...'

Tang lễ của có ca sĩ Phi Nhung đã được gia đình và những người thân cận ở Mỹ tổ chức vào hôm nay (rạng sáng ngày 13/10 tại Việt Nam, tương đương trưa 12/10 tại Mỹ). Trong cáo phó, Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo miễn nhận vòng hoa, phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để giúp cố nghệ sĩ thực hiện 2 ước nguyện còn dang dở.

Ca sĩ Kim Tử Long tặng những câu hát cuối cùng dành cho giọng ca Bông điên điển để tiễn đưa nữ ca sĩ. Anh ngậm ngùi: “Nhung ơi, anh luôn yêu mến và tôn trọng em. Bao nhiêu bài hát, bao nhiêu bài hát anh hát cùng em không thể nào quên. Em ra đi khiến anh quá bàng hoàng. Nhung ơi em đừng khóc, Nhung ơi em đừng lo. Còn chị còn em còn chung vai là còn tương lai. Em hãy ra đi thanh thản”.

Nghệ sĩ Trung Dân cũng bộc bạch khi nhớ về cố nữ ca sĩ: “Tôi làm việc với Phi Nhung khá nhiều chương trình từ sân khấu tới truyền hình…Dù là tay ngang diễn viên nhưng Phi Nhung ngày càng thăng tiến. Có rất nhiều kỉ niệm trong những chuyến lưu diễn ở nước ngoài và trong nước với Phi Nhung. Sự ra đi của cô ấy với tôi là quá bất ngờ. Tôi nghĩ rằng với những năm cô ấy cống hiến, tình yêu nghề thì cô ấy đã có thời gian hạnh phúc khi thỏa mãn niềm yêu thích ca hát và phục vụ khán giả. Chỉ mong nơi Phi Nhung đến sẽ đẹp, sẽ bình yên. Chúng tôi ở lại sẽ luôn nhớ đến cô ca sĩ có đôi mắt đẹp, nụ cười rạng rỡ và tấm lòng hào phóng của Phi Nhung”.

Nghệ sĩ Lê Giang rưng rưng nước mắt chia sẻ về người bạn của mình: “Bạn già Phi Nhung của tôi, vĩnh biệt bà. Bà mất 10 ngày rồi nhưng hình ảnh, giọng hát của bà vẫn còn đây. Bà hát hay quá mà bà mất sớm quá. Bà ra đi thanh thản và ngủ một giấc thật ngon nhé. Vĩnh biệt Phi Nhung”. Nữ danh hài cho biết, cô vẫn nghe tiếng hát của Phi Nhung mỗi ngày và hát tặng một đoạn trong bài hát ''Con gái của mẹ'' để tiễn đưa Phi Nhung trong đoạn đường sau cuối.

Dương Triệu Vũ bày tỏ rất xúc động khi nhìn thấy Wendy Phạm nhận tro cốt của mẹ. Nam ca sĩ bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm 2 ca sĩ được đi hát chung với nhau. "Chị sống rất có tâm, có một chương trình thấy một ca sĩ mà chị thương quá và muốn nhận làm con nuôi và 1 năm sau đã thấy cô bé đi theo chị", Dương Triệu Vũ kể.