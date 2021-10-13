Hà Tĩnh báo cáo kết quả rà soát việc từ thiện của Thủy Tiên: 'Đã trao hơn 40 tỷ đồng'

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đã hoàn thành báo cáo gửi Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn.

Trước đó, vào ngày 8-10, ông Trần Nhật Tân - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - cho biết đơn vị vừa nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu, tường trình liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020. Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, tới sáng 13/10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã hoàn thành báo cáo gửi Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn. Cụ thể, qua rà soát, trong đợt lũ năm 2020, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã về địa bàn Hà Tĩnh trao hơn 40 tỷ đồng, trong đó hơn 20 tỷ trao trực tiếp tới người dân và 20 tỷ ủng hộ xây 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Người dân Hà Tĩnh nhận quà của ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Vietnamnet Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Căn cứ rà soát, báo cáo và bản xác nhận từ các xã, huyện thì ca sĩ Thủy Tiên đã trao trực tiếp tới người dân 20.295.500.000 đồng và 20 tỷ đồng xây nhà văn hóa cộng đồng. Có 2.066 hộ dân ở các huyện như Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh… nhận quà từ đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên". "Theo danh sách, trung bình mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng, có một số hộ nhận được mức thấp hơn hoặc mức cao hơn. Những hộ nhận được ít do đoàn thiện nguyện họ chủ động trong quá trình trao, hộ nào không khó khăn lắm thì sẽ nhận được ít hơn”, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm.

Thuỷ Tiên và Công Vinh từng đến ngân hàng để sao kê toàn bộ số tiền từ thiện - Ảnh: Internet Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên về địa phương chọn phương thức xuống trực tiếp người dân để trao quà. Tuy nhiên quá trình này vẫn có sự phối hợp của cơ quan đoàn thể ở Hà Tĩnh. “Đợt lũ vừa qua, Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn, nên rất nhiều đoàn thiện nguyện đã về Hà Tĩnh hỗ trợ, trong đó có đoàn thiện nguyện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Họ đã hỗ trợ rất kịp thời, giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Người dân Hà Tĩnh không có ý kiến gì xung quanh hoạt động thiện nguyện vừa qua”, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh này cho hay.

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