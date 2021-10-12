Huế lên tiếng về hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, Hoài Linh: 'Họ không liên lạc để làm việc nữa'

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan này không nhận được văn bản yêu cầu phối hợp làm rõ việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 12/10, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan này không nhận được văn bản yêu cầu phối hợp làm rõ việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, Ông Tiến chia sẻ rằng riêng những cá nhân có tấm lòng hảo tâm muốn đi hỗ trợ bà con thì đó là việc của cá nhân, UBMTTQ không thể can thiệp được. Điều này được dựa theo Nghị định 64 của Chính phủ quy định về hoạt động cứu trợ thì giao UBMTTQVN chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện.

Ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tiền từ thiện cho bà con ở xã Quảng Thọ - Ảnh: Zing Về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại Thừa Thiên - Huế, ông Tiến cho biết tháng 10/2020, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế có nắm thông tin là đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên về Huế để trao quà nhưng theo kiểu tự phát. Vào tháng 11/2020, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên có đề nghị UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế lập danh sách toàn bộ người dân thuộc địa bàn 2 huyện Quảng Điền và Phong Điền. Ông Tiến chia sẻ thêm: "Một người tự xưng là thư ký của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên liên lạc bằng điện thoại đến UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lúc này, chúng tôi có hứa là sẵn sàng hỗ trợ đoàn nhưng phải cho biết cụ thể chương trình từ thiện để liên hệ các địa phương lập danh sách người dân nhận quà. Tuy nhiên, sau đó họ không liên lạc để làm việc nữa. Đồng thời, họ không làm việc trực tiếp với UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế nên chúng tôi không thể thống kê được số tiền đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho bà con tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng do lũ lụt cuối năm 2020".

Các địa phương không thể nói chính xác số tiền mà đoàn từ thiện đã trao bởi Thủy Tiên trao theo cảm tính - Ảnh: FBNV Sau đợt lũ cuối năm 2020, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã tiến hành 2 đợt trao tiền hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tháng 10 và 11/2020. Cụ thể, đoàn từ thiện về trao tiền tại các xã Hương Phong (TP Huế), phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Phước, Quảng Vinh, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền), Phong Sơn, Phong Bình, Phong Chương, Phong Thu (huyện Phong Điền). Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng để trao quà, UBMTTQVN các xã đã ký văn bản xác nhận số tiền trao và thư cảm ơn đoàn từ thiện. Tuy nhiên, UBMTTQVN các địa phương không thể nói chính xác số tiền mà đoàn từ thiện đã trao vì ca sĩ Thủy Tiên trao theo cảm tính, có người nhiều, người ít. Được biết, UBMTTQVN huyện Quảng Điền xác nhận tổng số tiền mà đoàn từ thiện trao ở xã Quảng An là 2.616.500.000 đồng, xã Quảng Thọ là 1.965.500.000 đồng. Đoàn từ thiện của nghệ sĩ hài Hoài Linh làm việc trực tiếp với địa phương - Ảnh: Internet Sau đó, nhiều địa phương cũng xác nhận hoạt động trao quà của ca sĩ Thủy Tiên khi nhận được công văn từ Bộ Công an. Đối với đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, ông Tiến cho hay đoàn ra Huế vào tháng 5. Song, đoàn từ thiện này không thông báo cho UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế mà về làm việc trực tiếp với địa phương.

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