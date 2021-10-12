Xôn xao một công ty dược phẩm ngỏ lời muốn Hồ Văn Cường làm gương mặt đại diện với cát xê 2 tỷ đồng/năm

Hiện tại, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết toàn bộ số tiền cát xê của Hồ Văn Cường trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Vào ngày 11/10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trên, Hồ Văn Cường cùng gia đình được bàn giao thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Về phía nam ca sĩ nhí, Hồ Văn Cường đã đăng tải dòng chia sẻ mới sau một thời gian im lặng, thông báo với khán giả việc đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua và mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Đồng thời, trong tương lai, cậu sẽ tập trung vào việc học và trau dồi nhiều hơn đam mê ca hát của bản thân.

Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại ở đó, Hồ Văn Cường cũng quyết định dừng hợp tác và "đường ai nấy đi" với công ty hiện tại. Vậy nên, các tài khoản mạng xã hội chính thức của nam ca sĩ từ Facebook cá nhân, fanpage, YouTube… đều sẽ trả lại cho công ty. Ngay lập tức, một công ty dược phẩm đã nhanh chóng thông báo ngỏ ý muốn mời nam ca sĩ làm đại sứ hình ảnh với cát xê lên đến 2 tỷ đồng. Dòng trạng thái 'ngỏ ý' mời nam ca sĩ với cát xê lên tới 2 tỷ/ năm - Ảnh: chụp màn hình Dựa trên fanpage của công ty dược phẩm H.H, trụ sở ở Hà Nội đã đăng tải dòng chia sẻ, "Dược phẩm H.H. hân hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh. Catxe 2 tỷ/năm, hợp đồng 5 năm. Thanh toán trước 1 năm ngay sau ký hợp đồng. Ai giúp em H.H liên hệ với Hồ Văn Cường với ạ".

Hồ Văn Cường chính thức 'chia tay' với công ty hiện tại - Ảnh: Internet Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền, cư dân mạng khá bất ngờ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, công ty dược phẩm này nhân sự kiện của Hồ Văn Cường để "câu thêm tương tác". Song, không ít người cũng cho rằng những câu chuyện lùm xùm xung quanh câu chuyện cát xê ra sao chỉ có những người trong cuộc biết. Hiện tại, vụ việc này vẫn chưa được xác thực một cách rõ ràng, nhưng chủ đề này hiện vẫn đang là được bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội.

Hồ Văn Cường: 'Việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ Phi Nhung sẽ dừng lại' "Hiện Facebook cá nhân, Fanpage và Youtube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại", Hồ Văn Cường cho biết.

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