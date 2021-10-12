Thông tin công bố di nguyện cuối đời của Phi Nhung vào ngày hôm nay, thực hư ra sao?

Hậu trường 12/10/2021 10:31

Theo một cựu người mẫu thân cận với Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối đời của nữ ca sĩ sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Song, phía gia đình đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vì dịch Covid-19, công chúng luôn chú ý và quan tâm đến những thông tin xoay quanh về sự ra đi của cố ca sĩ. Mới đây trên mạng xã hội, cư dân mạng ầm ầm đưa tin về thông báo di nguyện của cố nghệ sĩ đã được thực hiện xong và sẽ được gia đình công bố vào hôm nay (ngày 12/10).

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Cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, thông tin này xuất hiện được cho là từ một cựu người mẫu thân cận với Phi Nhung tiết lộ. Theo lời của người bạn này: "Di nguyện cuối cùng của chị mọi người cũng đã làm xong xuôi đêm qua, sẽ thông báo trong nay mai. Mọi việc sẽ khép lại để 12/10 chị mỉm cười nơi đất Mỹ. Mong khán giả hãy cầu siêu cho chị trong những ngày này".

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Thông tin này xuất hiện được cho là từ một cựu người mẫu thân cận với Phi Nhung cho hay - Ảnh: chụp màn hình

Theo chia sẻ thông tin từ Đất Việt, việc nữ ca sĩ Phi Nhung có để lại di nguyện cuối đời đã được phía đại diện cố nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, người thân của nữ ca sĩ cũng cho biết mọi người chỉ nên nghe những tin tức từ những người thân cận trong gia đình.

Trước đó, người thân cũng cho hay ca sĩ mất khi không kịp để lại di nguyện. Song, tâm nguyện luôn canh cánh của Phi Nhung là một ngày thấy con gái Wendy yên ổn cuộc sống, còn các con nuôi của chị học hành thành tài. 

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Tâm nguyện luôn canh cánh của Phi Nhung là một ngày thấy con gái Wendy yên ổn cuộc sống - Ảnh: FBNV

Hiện tại, tang lễ của nữ ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ cũng chính thức được diễn ra vào thứ 3 ngày 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang (Mỹ). Đáng chú ý, Wendy Phạm thông báo rằng số tiền phúng điếu sẽ nhận đưa vào "Quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm" để giúp Tịnh xá Giác An xây Trường học Việt Ngữ và giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam. Việc làm này khiến cho nhiều người xúc động và tran quý tấm lòng của cố nghệ sĩ.

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