Sau quãng thời gian sóng gió với tin đồn từng là 'tiểu tam', Linh Nga có công chúa nhỏ 7 tuổi nhan sắc thiên thần gây chú ý

Hậu trường 12/10/2021 09:39

Cô con gái nhỏ của Linh Nga sở hữu nhan sắc gây chú ý.

Linh Nga lên xe hoa với con trai của một vị tướng ngành công an vào năm 2010 nhưng đến năm 2015 thì ly hôn. Sau đó Linh Nga đưa con gái 3 tuổi về TP.HCM sống. Sau ly hôn, Linh Nga làm mẹ đơn thân. Bé Luna (tên thật Linh Linh) đã 7 tuổi, đang học lớp 2. Nhóc tỳ có gương mặt bầu bĩnh, tính cách sôi nổi, thích nghệ thuật từ nhỏ.

Bé đang được mẹ cho học múa và piano. Chim công làng múa chia sẻ, con gái là động lực, nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Linh Nga hay đưa con đi cùng trong những chuyến lưu diễn xa nên Luna dạn dĩ khi đến nơi đông người. Cô hy vọng con gái sẽ tiếp nối truyền thống hoạt động nghệ thuật của gia đình trong tương lai. Dù vậy, nữ nghệ sĩ múa tôn trọng sở thích của con, không ép buộc bé bất cứ điều gì.

Linh Nga

Sau quãng thời gian sóng gió với tin đồn từng là 'tiểu tam', Linh Nga có công chúa nhỏ 7 tuổi nhan sắc thiên thần gây chú ý - Ảnh 2Sau quãng thời gian sóng gió với tin đồn từng là 'tiểu tam', Linh Nga có công chúa nhỏ 7 tuổi nhan sắc thiên thần gây chú ý - Ảnh 3Sau quãng thời gian sóng gió với tin đồn từng là 'tiểu tam', Linh Nga có công chúa nhỏ 7 tuổi nhan sắc thiên thần gây chú ý - Ảnh 4

Nhan sắc thiên thần của con gái Linh Nga

Trước đó, sau khi ly hôn chồng, Linh Nga bị đồn là "tiểu tam" làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của một nữ MC tên T.H và chồng tên Tuấn Moon, chủ hệ thống nhà hàng bít tết nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM. Hai nhân vật chính bị đồn cặp kè với nhau khi vợ của Tuấn sang Mỹ sinh con.

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Cô được mệnh danh là 'chim công làng múa'

Cô và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con vào năm 2017. Kết quả tòa đã xử cho cô được quyền nuôi con gái nhỏ Nguyễn Khánh Linh Ly. Thời gian sau, Linh Nga bị lan truyền ảnh hôn nhau cùng một người đàn ông lạ. Nhân vật bị đồn đoán là Tuấn Moon (Anh Tuấn), người mà trước đó Linh Nga từng bị tố cặp kè khi vợ anh này sang Mỹ sinh con.

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Cô sở hữu gu thời trang sang trọng

Dù xảy ra nhiều tin đồn không đáng có nhưng hiện tại cô vẫn đang có những ngày sống trọn vẹn bên hạnh phúc gia đình và chăm lo cho con cái.

Ảnh: Tổng hợp

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