Hồ Văn Cường bất ngờ bị 'lôi' vào lùm xùm sau khi Phi Nhung mất, em trai lên tiếng 'đanh thép' khiến ai nấy 'nín thinh'

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung mới đây đã lên tiếng rõ ràng khiến nhiều người chú ý.
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Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau khi cố ca sĩ mất, một doanh nhân đã lên tiếng nhắc lại tiền Hồ Văn Cường đi hát bao năm qua. Ngoài ra, một người mẫu khác cũng đã kéo anh vào livestream có cả mẹ ruột để chất vấn khiến Hồ Văn Cường dường như "nín thinh' cả buổi.
Liên quan đến sự việc này, mới đây anh Tommy em ruột cố ca sĩ đã lên tiếng về sự việc: "Với tư cách là em trai chị Phi Nhung, lời nói đầu mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà FC đã dành cho chị trong quá khứ, hiện tại và đến cả mai sau. Sau livestream ngày hôm qua giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau. Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc, dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất. Đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con, nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư, tình cảm của chị. Để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu, ý nghĩa chứ không phải quãng thời gian để kể công. Chị sẽ đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác".
Anh còn cho biết thêm: "Thứ hai, dù chị đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn fans của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực. Thứ ba, và đây cũng là điều quan trọng nhất. Quản lý Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình. Cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do mình phụ trách, nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý Diễm Phạm giải quyết.
Chị hoàn toàn không liên tới chuyện này. Sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý. Một lần nữa, xin tất cả hãy nén lại chờ tới ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả".
Nghe dòng tâm sự trên, khán giả càng thêm thương Phi Nhung, ai cũng tiếc nuối vì cố ca sĩ lúc sinh thời dính vào những lùm xùm không đáng có liên quan đến tiền đi hát của Hồ Văn Cường.