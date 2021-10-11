Hồ Văn Cường bất ngờ bị 'lôi' vào lùm xùm sau khi Phi Nhung mất, em trai lên tiếng 'đanh thép' khiến ai nấy 'nín thinh'

Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau khi cố ca sĩ mất, một doanh nhân đã lên tiếng nhắc lại tiền Hồ Văn Cường đi hát bao năm qua. Ngoài ra, một người mẫu khác cũng đã kéo anh vào livestream có cả mẹ ruột để chất vấn khiến Hồ Văn Cường dường như "nín thinh' cả buổi.

Hồ Văn Cường là con nuôi của Phi Nhung

Liên quan đến sự việc này, mới đây anh Tommy em ruột cố ca sĩ đã lên tiếng về sự việc: "Với tư cách là em trai chị Phi Nhung, lời nói đầu mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà FC đã dành cho chị trong quá khứ, hiện tại và đến cả mai sau. Sau livestream ngày hôm qua giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau. Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc, dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất. Đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con, nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư, tình cảm của chị. Để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu, ý nghĩa chứ không phải quãng thời gian để kể công. Chị sẽ đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác".