Đau xót tâm can: Rò rỉ tin Phi Nhung có 2 cháu ngoại ruột, không kịp gặp mặt lần cuối

Hậu trường 09/10/2021 08:52

Nghe tin này, khán giả càng thêm xót xa cho Phi Nhung.

Phi Nhung ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả. Mới đây, dân mạng lại xôn xao trước thông tin cố ca sĩ đã có cháu ngoại. 

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Phi Nhung và con gái Wendy Phạm

Nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin Wendy Phạm - con ruột Phi Nhung - đã trải qua 2 lần sinh nở. Thông tin do chính Marie Tô - bà chủ một trung tâm ca nhạc hải ngoại, đồng thời là người chị thân thiết của Phi Nhung - hé lộ trên sóng livestream.

Theo lời bà Marie Tô chia sẻ, Wendy đã sinh con thứ 2 vào tháng 1/2021, là một bé trai, tới nay tầm 7-8 tháng tuổi. Nghe tin này, khán giả càng thêm thương Phi Nhung vì không thể gặp con và cháu ngoại lần cuối.

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Đau xót tâm can: Rò rỉ tin Phi Nhung có 2 cháu ngoại ruột, không kịp gặp mặt lần cuối - Ảnh 3

Hình ảnh được cho là cháu ngoại Phi Nhung - Ảnh: Kenh14

Ca sĩ Bông Điên Điển ra đi trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

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Cố ca sĩ mất sau khi nhiễm Covid-19

Trước đó, tối ngày 22/8, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, Phi Nhung cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy: "Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này. Kính mong mọi người thông cảm". Giờ đây, khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào.

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Phi Nhung chăm hành thiện lúc còn sinh thời

Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5-8.

Ảnh: Tổng hợp

Rò rỉ hình ảnh 'hiếm' của Phi Nhung thu bài hát cuối cùng, khán giả khóc hết nước mắt vì chi tiết này

Rò rỉ hình ảnh 'hiếm' của Phi Nhung thu bài hát cuối cùng, khán giả khóc hết nước mắt vì chi tiết này

Phía trung tâm ca nhạc hải ngoại nơi Phi Nhung từng cộng tác đã lần đầu tiên công bố đoạn clip cố ca sĩ trong phòng thu ghi âm ca khúc cuối cùng - Hai Ơi Đừng Lấy Chồng. Khán giả xem mà vừa thương vừa nhớ cố nghệ sĩ.

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