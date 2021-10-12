Không chỉ đích danh Hồ Văn Cường, nhưng dòng trạng thái của em trai Phi Nhung khiến cư dân mạng hoài nghi

Liên quan đến lùm xùm tiền bạc của con nuôi Phi Nhung - Hồ Văn Cường, em trai cố ca sĩ bất ngờ chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Giữa lúc dân tình đang bàn tán rầm rộ số tiền cát xê của Hồ Văn Cường, em trai của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ bài viết trên trang cá nhân của mình. Theo đó, em trai Phi Nhung bày tỏ và nhắn nhủ tới cháu gái của mình: "Wendy à, con rất mạnh mẽ, con đúng chất con gái của mẹ Phi Nhung. Bao năm qua chị về với cháu, cháu đón chị bằng những vòng tay ôm hôn mừng rỡ của cả hai mẹ con, giờ thì chị về, chỉ mình cháu ôm trọn tất thảy nhớ nhung, xót xa hụt hẫng. Lần này chị về sẽ mãi mãi ở lại với cháu em, không ai giành chị đi được nữa. Chị ở lại mỉm cười vui vẻ vì được gần cháu em mỗi ngày".

Cố nghệ sĩ Phi nhung và em trai ruột - Ảnh: FBNV em trai Phi Nhung nhắn nhủ tới cháu gái của mình trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình Đáng chú ý hơn, câu "không ai giành chị đi được nữa" của em trai Phi Nhung khiến dân tình không khỏi chú ý và thắc mắc dù không hề chỉ đích danh đó là Hồ Văn Cường. Ngoài ra, em trai "giọng ca Bông điên điển" cũng nhắn nhủ lời "ruột gan" dành cho người chị quá cố, hứa có kiếp sau vẫn là chị em. Anh bộc bạch: "Cuộc sống này vô thường ngắn ngủi nên em luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp của hai chị em mình bên nhau. Thời gian ấy đã khắc sâu vào tâm trí đứa em mà chị hay la, hay mắng, hay dặn dò, hay giận dỗi này rồi. Từ nay mùa lạnh về ai nhắc em mang thêm khăn, thêm áo? Em vẫn tin có kiếp sau, có kiếp sau chị vẫn đi tìm em chị nhé. À mà thôi, chị không phải đi đâu, để em tự tìm được chị của em...".

Em trai Phi Nhung chia sẻ đầy ẩn ý sau khi Hồ Văn Cường dừng hợp tác với công ty cũ - Ảnh: Internet Trước đó, anh Tommy khẳng định Phi Nhung hoàn toàn không liên quan đến chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường. Đồng thời, anh cho biết tang lễ của chị gái ở Mỹ vẫn chưa được diễn ra nên anh mong muốn mọi người hãy giữ bình tĩnh. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường dù gì cũng là đứa con được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và chăm sóc từ thuở bé nên chắc hẳn nữ ca sĩ không muốn các con mình tổn thương.

Thông tin công bố di nguyện cuối đời của Phi Nhung vào ngày hôm nay, thực hư ra sao? Theo một cựu người mẫu thân cận với Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối đời của nữ ca sĩ sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Song, phía gia đình đã lên tiếng phủ nhận điều này.

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