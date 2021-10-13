Fanpage 'bay màu' không rõ nguyên nhân, Duy Mạnh chất vấn Trấn Thành: 'mày thuê người đánh sập page của anh à?'

Hậu trường 13/10/2021 10:18

Duy Mạnh chia sẻ rằng trang cá nhân của anh đã bị "đánh sập" không rõ nguyên do, còn Fanpage thì có dấu hiệu bị hack, báo cáo xấu cho nên đang tạm khóa.

Trấn Thành hiện là một trong những người nổi tiếng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, tương tác mạng xã hội khủng, đặc biệt là có đam mê sưu tập những chai nước hoa hàng hiệu. Song, nam nghệ sĩ lại bị dính vào lùm xùm bị sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo.

Cụ thể, anh khẳng định không kinh doanh nước hoa và cảnh báo những Fanpage sử dụng hình ảnh của mình để bán mặt hàng này đều là giả mạo. Đồng thời, anh nhấn mạnh những chuỗi fanpage như thế này đều chỉ mượn danh để lừa đảo và bán sản phẩm kém chất lượng.

 

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Duy Mạnh chất vấn MC Trấn Thành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, cư dân mạng lại "để mắt" đến bình luận từ một Fanpage có dấu stick xanh có tên 'Manhduy Nguyen', được cho là thuộc quyền sở hữu của ca sĩ Duy Mạnh. Nguyên văn bình luận của Fanpage này: 'Trấn Thành mày thuê người đánh sập page của anh à?'. Ngay lập tức, bình luận này lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và nhận được sự tương tác rất cao. 

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Tài khoản có dấu stick xanh hẳn hoi nhưng đây không phải Fanpage của Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Sau khi xem xét qua, fanpage này là "hàng fake", chỉ giả mạo nam ca sĩ để câu tương tác. Ngoài Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ khác có Fanpage với tương tác cao cũng bị Fanpage này bình luận 'hỏi thăm'. 

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Duy Mạnh thường có phát ngôn thẳng thắn- Ảnh: Internet

Vài ngày trước đó, cư dân mạng bất ngờ phát hiện các tài khoản Duy Mạnh sở hữu đều đã bị "đánh sập'. Sau khi liên hệ, nam ca sĩ cho biết trang cá nhân của anh bị mất, còn Fanpage thì có dấu hiệu bị hack, báo cáo xấu cho nên đang tạm khóa. 

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Từ khóa:   Duy Mạnh fanpage bị đánh sập Trấn Thành

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