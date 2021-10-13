Lùm xùm vấn đề cát xê của Hồ Văn Cường, luật sư lên tiếng: 'Giờ Cường đã đủ 18 tuổi nên quyền quyết định sẽ thuộc về em'

Hiện nay, Hồ Văn Cường đã được nhận lại tiền thưởng, tiền thu nhập đi hát, tiền cố ca sĩ Phi Nhung cho từ quản lý và đủ 18 tuổi theo các căn cứ pháp lý vừa nêu thì Cường có quyền định đoạt tài sản vừa nhận, tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Vào ngày 11/10, Hồ Văn Cường đã nhận được tiền cát xê 5 năm đi hát từ phía công ty của Phi Nhung. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trên, Hồ Văn Cường cùng gia đình được bàn giao thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng. Ngoài ra, tiền giải thưởng quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016 tại thời điểm đó đã được mẹ ruột của nam ca sĩ mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng và giữ đến nay. Cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng cát xê giữa Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung cần làm rõ việc Hồ Văn Cường đã đủ 18 tuổi. Theo căn cứ tại Điều 20 và Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc phân biệt khái niệm giữa người từ đủ 18 tuổi và người chưa đủ 18 tuổi, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Về nguyên tắc đủ tuổi là đủ ngày, đủ tháng, đủ năm và người được coi là người từ đủ 18 tuổi khi bước sang ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó. Người từ đủ 18 tuổi có đầy, đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, trước đây, khi Hồ Văn Cường chưa đủ 18 tuổi thì bố mẹ của Cường sẽ là người đại diện theo pháp luật và là người giám hộ đương nhiên. Người giám hộ này sẽ có các quyền và nghĩa vụ với tư cách người đại diện hoặc người giám hộ cho con. Hồ Văn Cường đã là người từ đủ 18 tuổi trở lên và người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ - Ảnh: Internet Đối với việc nhận con nuôi giữa Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung nếu có làm đầy đủ thủ tục pháp lý thì ca sĩ Phi Nhung vẫn có thể là người đại diện theo pháp luật hay giám hộ và quản lý tài sản cho Cường khi chưa đủ 18 tuổi. Trong đó, Phi Nhung có thể đại diện cho con trong các giao dịch dân sự, quản lý tài sản, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ lợi ích hợp pháp của con.

Trường hợp nếu Phi Nhung không làm thủ tục pháp lý nhận con nuôi thì giữa hai người chỉ là mối quan hệ bình thường, Hồ Văn Cường và công ty quản lý giải quyết tiền thù lao thế nào hoàn toàn dựa vào thỏa thuận giữa hai bên. Lúc này, Phi Nhung đã mất, người quản lý có quyền đứng ra giải quyết. Hiện nay, luật sư Bình nêu rõ, Hồ Văn Cường đã được nhận lại tiền thưởng, tiền thu nhập đi hát, tiền cố ca sĩ Phi Nhung cho từ quản lý và đủ 18 tuổi theo các căn cứ pháp lý vừa nêu thì Cường có quyền định đoạt tài sản vừa nhận, tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình... Đồng thời, trong thông báo, sau khi nhận tiền cả hai bên đã thống nhất, Hồ Văn Cường sẽ dọn ra ngoài ở riêng và công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung cũng chấm dứt các vấn đề liên quan đến Cường. Nam ca sĩ đã nhận được tiền cát xê 5 năm đi hát từ phía công ty của Phi Nhung - Ảnh: Internet Luật sư Bình cũng nhấn mạnh rằng: "Như vậy, xét trên khía cạnh pháp lý thì các vấn đề lùm xùm cát xê giữa Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung đã kết thúc khi trả tiền. Giờ Cường đã đủ 18 tuổi nên quyền quyết định sẽ thuộc về em". Luật sư Diệp Năng Bình cũng chỉ rõ, mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà chỉ Cường và gia đình mới hiểu. Cường cũng chỉ vừa mới đủ 18 tuổi, cuộc sống trước đó, lại bị phụ thuộc hoàn toàn vào người khác cũng như sự quản lý của công ty của cố ca ca sĩ Phu Nhung. Ngoài ra, Cường và gia đình cháu vẫn còn khó khăn nên giả sử nếu họ mong muốn được nhận, được quản lý số tiền đấy cũng là điều dễ hiểu.

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