Nghệ sĩ Việt Hương cũng đã có mặt để dự lễ tang cùng chồng của mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ xúc động: "Quý vị có biết sao giờ này Hương mới xuất hiện không, tại Hương ráng gồng, Hương gồng để không khóc. Tới đây, nhìn thấy đồng nghiệp, tất cả quý vị khán giả yêu mến Phi Nhung, Hương lại khóc. Hương muốn Wendy đứng kế vì cả hành trình hai cô cháu và những tin nhắn trong 1 tháng khi Phi Nhung vào Chợ Rẫy, 6 giờ 18 phút mỗi ngày sáng tối (lúc đó là 4 giờ sáng của Wendy), mỗi ngày hai buổi, Việt Hương được ê-kíp thông báo, khi thì tiếng Việt Hương hiểu ngay, nhưng có từ chuyên môn trong y khoa bằng tiếng Anh, anh Phương sẽ là người nói với Wendy để hiểu vấn đề của Phi Nhung.

Sáng sớm ngày 13/10 (tức trưa 12/10 giờ Mỹ), đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, khán giả Việt Nam tại Mỹ đã đến chùa Huệ Quang (Mỹ) để đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô.

Lúc Nhung vô Chợ Rẫy, mỗi một ngày Việt Hương sợ vì mình phải nghe hai lần, 6 giờ sáng nghe 1 lần, 6 giờ chiều, bên cạnh đó có những tin tức khác nữa thì phải kêu Wendy dậy và nói với Wendy con có đồng ý không.

Việt Hương nghĩ mình có giọng nói rất đặc biệt, và giọng nói để đi kiếm tiền và đem niềm vui đến cho mọi người. Giờ cái câu 'tôi đồng ý' nó nặng nề với Việt Hương. Cho nên, đối với Việt Hương gánh nặng đó vô cùng. Hôm nay về đến đây tay Hương vẫn lạnh, gặp Wendy Hương mừng lắm nên mới vỡ òa, trao lại tro cốt cuối cùng của Phi Nhung, cũng là cả một hành trình".

Wendy Phạm cầm di ảnh của mẹ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ hài gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người: "Trước tiên, Việt Hương xin chân thành cảm ơn toàn bộ các anh chị đã giúp đỡ cho Việt Hương hoàn thành nhiệm vụ của gia đình là Wendy giao.

Thứ hai, Việt Hương xin cám ơn toàn bộ bác sĩ, ê-kíp nhân viên tại Chợ Rẫy đã giúp gia đình Phi Nhung.

Thứ ba, Hương xin thay mặt Phi Nhung cảm ơn toàn bộ fans của Phi Nhung, khán giả Phi Nhung tuyệt vời vô cùng. Trong cả hành trình Hương không dám đăng gì cả vì Hương sợ đăng gì đó không đúng. Tất cả các khán giả lớn tuổi (vai ngoại, vai má) khi nhắn cho Việt Hương đều hỏi Phi Nhung sao rồi. Tất cả thông tin Việt Hương phải bảo mật trong lúc nằm bệnh viện".

Việt Hương bật khóc nức nở, ôm chầm lấy con gái của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Nghệ sĩ Việt Hương bật khóc nức nở vì không thể mang trọn vẹn hình hài Phi Nhung về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Bà xã nhạc sĩ Hoài Phương nước mắt tuôn trào nhắn nhủ con gái ca sĩ Phi Nhung: "Cô xin lỗi con, cô không thể làm tốt nhất có thể. Nhưng cô đã đem được Phi Nhung về đây... Hương không dám trả lời trên truyền thông bất cứ thông tin gì, nhưng Hương biết mọi người yêu mến Phi Nhung dữ lắm. Hương đã cố gắng lắm nhưng không được giỏi...".

Chắc có lẽ cảm xúc này Việt Hương xin dành lại và tâm sự với Wendy và quý vị sau. Việt Hương xin cúi đầu cảm ơn toàn bộ quý vị khán giả và quý fans từ trong và ngoài nước, thay mặt cố nghệ sĩ Phi Nhung - Việt Hương xin chân thành cảm ơn rất là nhiều", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.