Mạnh Quỳnh mắt sưng húp, nghẹn ngào tiết lộ tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung: 'Về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát'

Vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), lễ tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang ở Westminster, California, Mỹ với sự xuất hiện của đông đảo các nghệ sĩ, người thân, bạn bè, người hâm mộ... Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô.

Rạng sáng nay (13/10), lễ tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang ở Westminster, California, Mỹ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trizzie Phương Trinh cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân tham dự. Xuất hiện tại tang lễ, Mạnh Quỳnh không kìm được cảm xúc, nghẹn ngào chia sẻ: "Đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm 1 người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực, khi làm việc với Phi Nhung mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung"

Mạnh Quỳnh nghẹn lòng khi nhắc về Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình "Người tình sân khấu" của Phi Nhung rưng rưng nước mắt khi nhớ về cố ca sĩ. Anh trải lòng: "Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh, tôi sẽ xoa dịu Phi Nhung bằng những câu nói đùa và bức ảnh mặt cười. Sinh Phi Nhung là ba mẹ nhưng hiểu Phi Nhung nhất chỉ có Mạnh Quỳnh. Cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều". Mạnh Quỳnh và Phi Nhung từng là người bạn tri kỷ trên sân khấu - Ảnh: Internet Ngoài ra, nam ca sĩ cũng gửi những lời nhắn nhủ tới con gái ruột của Phi Nhung. Nam ca sĩ bộc bạch: "Wendy, chú Quỳnh xin lỗi con vì chú vô dụng lắm, chú không che chở và bao bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi, làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi nhưng vì lý do gì mà không chịu về".

Con gái Wendy Phạm cầm di ảnh của mẹ - Ảnh: chụp màn hình "Chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ Nhung hẹn về hát ngày 22/8, rồi lên kịch bản hát bài gì. Phi Nhung gửi bao nhiêu tấm hình tập thể thao cho tôi rồi nhắn: “Tôi khoẻ như thế này thì ông yên chí đi, ông đừng sợ. Ông cứ vui vẻ thoải mái đi, khi nào về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau liveshow 20 năm để quay về lo cho gia đình nhưng Phi Nhung không cho, Phi Nhung bắt tôi hứa khi nào già lụm khụm hát không nổi nữa thì thôi”, nam ca sĩ cho hay. Ngoài Mạnh Quỳnh, còn có các nghệ sĩ tới chia buồn cùng gia đình cố nghệ sĩ, chia sẻ những kỷ niệm về Phi Nhung. Nghệ sĩ Giao Linh, Hồng Nhung, Quang Lê, Nguyễn Cao Kỳ Duyên... không giấu được nước mắt trong giây phút tiễn biệt người đồng nghiệp.

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