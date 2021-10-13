Những bức ảnh 'không cầm được nước mắt' trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối đời

Hậu trường 13/10/2021 10:18

Lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung, được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cố ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì Vbiz. Có thể thấy, nữ ca sĩ thường đăng tải nhiều hình ảnh về các chuyến đi hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19, nữ ca sĩ cũng đã hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực.

co ca si phi nhungNhững bức ảnh 'không cầm được nước mắt' trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối đời - Ảnh 2
Ảnh: FBNV

Sau khi qua đời, những hoạt động thiện nguyện của cô vẫn tiếp tục được duy trì nhờ người thân. Lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung, được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, cũng trong tang lễ tại Mỹ diễn ra vào rạng sáng ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, MC đã bất ngờ tiết lộ di nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời. Theo đó, cố nghệ sĩ mong muốn xây dựng một trường học dạy Việt ngữ tại Mỹ để các trẻ em có gốc gác Việt Nam vẫn có thể theo học tiếng mẹ đẻ.

co ca si phi nhung 1Những bức ảnh 'không cầm được nước mắt' trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối đời - Ảnh 4

Những bức ảnh của Phi Nhung trong tang lễ sẽ được gửi đến các nhà hảo tâm khi họ quyên góp và mong muốn được đem về làm kỷ niệm - Ảnh: Tổ Quốc

co ca si phi nhung 2

Số tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được quyên góp làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được trao gửi cho Wendy Phạm để quyên góp vào các công trình từ thiện theo ước nguyện của Phi Nhung.

Hồ Văn Cường bất ngờ lộ diện sau ồn ào tiền cát xê, 'tay xách nách mang' thùng carton, CĐM xôn xao 'dọn đi khỏi nhà mẹ nuôi giữa đêm chăng?'

Hồ Văn Cường bất ngờ lộ diện sau ồn ào tiền cát xê, 'tay xách nách mang' thùng carton, CĐM xôn xao 'dọn đi khỏi nhà mẹ nuôi giữa đêm chăng?'

Tối muộn ngày 12/10, MXH xuất hiện hình ảnh của Hồ Văn cầm nhiều bìa giấy carton. CĐM xôn xao đồn đoán phải chăng giọng ca nhí đang thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà mẹ nuôi.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ca sĩ Phi Nhung Wendy Phạm tang lễ ở Mỹ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36