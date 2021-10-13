Những bức ảnh 'không cầm được nước mắt' trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối đời

Lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung, được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.
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Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cố ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì Vbiz. Có thể thấy, nữ ca sĩ thường đăng tải nhiều hình ảnh về các chuyến đi hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19, nữ ca sĩ cũng đã hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực.
Sau khi qua đời, những hoạt động thiện nguyện của cô vẫn tiếp tục được duy trì nhờ người thân. Lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung, được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.
Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, cũng trong tang lễ tại Mỹ diễn ra vào rạng sáng ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, MC đã bất ngờ tiết lộ di nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời. Theo đó, cố nghệ sĩ mong muốn xây dựng một trường học dạy Việt ngữ tại Mỹ để các trẻ em có gốc gác Việt Nam vẫn có thể theo học tiếng mẹ đẻ.
Ngoài ra, tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được trao gửi cho Wendy Phạm để quyên góp vào các công trình từ thiện theo ước nguyện của Phi Nhung.