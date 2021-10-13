Hồ Văn Cường bất ngờ lộ diện sau ồn ào tiền cát xê, 'tay xách nách mang' thùng carton, CĐM xôn xao 'dọn đi khỏi nhà mẹ nuôi giữa đêm chăng?'

Hậu trường 13/10/2021 09:51

Tối muộn ngày 12/10, MXH xuất hiện hình ảnh của Hồ Văn cầm nhiều bìa giấy carton. CĐM xôn xao đồn đoán phải chăng giọng ca nhí đang thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà mẹ nuôi.

Tối muộn ngày 12/10, một người trong ekip của cố NS Phi Nhung bất ngờ đăng đàn sau ồn ào cuộc gọi 10 phút liên quan đến ồn ào tiền từ thiện của Hồ Văn Cường. Đáng chú ý, cuối bài đăng, người này khẳng định: "Nhà đó là nhà của chị Phi Nhung và như lúc còn sinh thời chị Nhung đã từng nói gia đình Hồ Văn Cường muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chúng tôi chỉ giải quyết trên phương diện người quản lý, còn phương diện gia đình, chúng tôi không có quyền quyết định gia đình cháu đi hay ở, vì đó không phải là nhà của chúng tôi".

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Bài đăng của quản lý truyền thông cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Long Nhật cũng tiết lộ trong clip trên kênh Youtube rằng được một nguồn tin nặc danh bật mí về động thái của của Hồ Văn Cường sau ồn ào tiền cát xê. Theo đó, ngay sau khi nhận tiền, Hồ Văn Cường đã nhắn tin, gọi điện cho cô giáo nhờ tìm nhà giúp. 

Anh nói: "Nguồn tin thân cận cho tôi biết là, Hồ Văn Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo mình trong buổi chiều 11/10, nhờ cô giáo tìm nhà giúp. Nghĩa là Hồ Văn Cường muốn rời đi.

Tôi biết, sâu thẳm trong lòng Hồ Văn Cường muốn được ở lại nhà nhưng tiền bạc thanh toán xong rồi, không nhìn mặt nhau được nữa. Vấn đề là, tiền bạc thì xong nhưng tình nghĩa còn hay không".

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Long Nhật tiết lộ nhiều điều 'thâm cung bí sử' liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng trong tối ngày 12/10, MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh giọng ca nhí tay xách nách mang thùng carton. Nam ca sĩ diện trang phục thường ngày, trên tay cầm nhiều bìa giấy carton - vật liệu thường được sử dụng cho việc đóng gói đồ đạc. Mặc dù không rõ thực hư về hành động này của Hồ Văn Cường nhưng nhiều cư dân mạng đồn đoán phải chăng nam ca sĩ đang thu dọn đồ để rời khỏi nhà của mẹ uôi Phi Nhung sau khi nhận lại toàn bộ tiền cát xê?

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Hình ảnh nam ca sĩ tay cầm bìa carton giữa đêm muộn - Ảnh: VieZ

Hiện, sau khi nhận tiền từ quản lý Phi Nhung, mọi động thái của Hồ Văn Cường và gia đình vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

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