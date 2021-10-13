Tối muộn ngày 12/10, một người trong ekip của cố NS Phi Nhung bất ngờ đăng đàn sau ồn ào cuộc gọi 10 phút liên quan đến ồn ào tiền từ thiện của Hồ Văn Cường. Đáng chú ý, cuối bài đăng, người này khẳng định: "Nhà đó là nhà của chị Phi Nhung và như lúc còn sinh thời chị Nhung đã từng nói gia đình Hồ Văn Cường muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chúng tôi chỉ giải quyết trên phương diện người quản lý, còn phương diện gia đình, chúng tôi không có quyền quyết định gia đình cháu đi hay ở, vì đó không phải là nhà của chúng tôi".

Bài đăng của quản lý truyền thông cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Long Nhật cũng tiết lộ trong clip trên kênh Youtube rằng được một nguồn tin nặc danh bật mí về động thái của của Hồ Văn Cường sau ồn ào tiền cát xê. Theo đó, ngay sau khi nhận tiền, Hồ Văn Cường đã nhắn tin, gọi điện cho cô giáo nhờ tìm nhà giúp.