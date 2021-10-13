Phía ekip Phi Nhung tung clip Hồ Văn Cường đi lập tài khoản riêng, đính chính 3 điều nhằm 'ba mặt một lời' với 'thế lực' tung tin bịa đặt

Về phía nam giọng ca nhí, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Vào ngày 11/10, quản lý chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Giữa lúc xuất hiện nhiều điều tiếng, thi phi, một người trong ekip của ca sĩ Phi Nhung đã tiếp tục lên tiếng trần tình và cung cấp bằng chứng "ba mặt một lời" để làm rõ.

Đáng chú ý, sau khi thông tin được công khai trên MXH, nhiều netizen lại đồn đoán cho rằng thực tế buổi giải quyết chỉ trao sổ "trống", không trao tiền khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Bài đăng của vị quản lý truyền thông - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này cho rằng, một số người đang lợi dụng chuyện của Hồ Văn Cường để bịa đặt, thêm thắt vào câu chuyện nhằm câu like, câu view trắng trợn. Trong bài đăng của mình, quản lý này cho hay: "Nhà người ta đã không vui rồi thì đừng có tranh thủ lợi dụng mà đẩy thêm cao trào để câu view. Chúng tôi cũng đã dự tính trước được các sự việc phát sinh và cũng đã tìm mọi cách để hạn chế tối đa những phát sinh rồi, nên xin đừng châm thêm dầu vào lửa".

Đáng chú ý, trong bài đăng, người này đã đăng tải kèm hình ảnh mẹ ruột Hồ Văn Cường đi rút tiền và đoạn clip giọng ca nhí lập sổ tiết kiệm cá nhân để làm bằng chứng.

Hình ảnh mẹ ruột Hồ Văn Cường đi rút tiền ở ngân hàng - Ảnh chụp màn hình

Vị quản lý trong ekip của cố ca sĩ nhấn mạnh 3 điểm trong ồn ào của Hồ Văn Cường. Trong đó, người này cho hay Hồ Văn Cường đã đi mở tài khoản riêng, đứng tên mình. Số tiền đó giọng ca nhí muốn dùng vào việc gì thì tùy. Ngoài ra, vị này cũng khẳng định gia đình Hồ Văn Cường muốn đi hay ở lại nhà của cố NS Phi Nhung đều không liên quan đến quản lý. Vị này viết: "Nhà đó là nhà của chị Phi Nhung và như lúc còn sinh thời chị Nhung đã từng nói gia đình Hồ Văn Cường muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chúng tôi chỉ giải quyết trên phương diện người quản lý, còn phương diện gia đình, chúng tôi không có quyền quyết định gia đình cháu đi hay ở, vì đó không phải là nhà của chúng tôi".

Hiện vụ ồn ào của Hồ Văn Cường và phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.