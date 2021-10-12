Phương Mỹ Chi bày tỏ thái độ cực gắt, nhắn nhủ những người 'đặc biệt': 'Chi đã đủ nhận thức để có thể làm chủ tiếng nói của mình... hãy tôn trọng Chi'

Giữa lúc ồn ào của người bạn đồng trang lứa - Hồ Văn Cường đang ở đoạn cao trào, Phương Mỹ Chi bất ngờ có dòng trạng thái lạ gây chú ý.

Vào ngày 11/10, quản lý chính thức của cô ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Đáng chú ý, giữa lúc MXH đang "rần rần" chuyện của Hồ Văn Cường và ekip của mẹ nuôi thì tối ngày 12/10, Phương Mỹ Chi bất ngờ có dòng trạng thai lạ trên trang cá nhân bày tỏ thái độ tương đối gắt gao.

Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, con nuôi Quang Lê bày tỏ: "Chi rất hi vọng sự quan tâm của khán giả dành cho Chi là đón chờ những sản phẩm nghệ thuật, những điều vui vẻ tích cực Chi chia sẻ xung quanh cuộc sống. Và Chi chỉ muốn tập trung làm việc của mình thật tốt".

Lời khẳng định này khiến CĐM đồn đoán có lẽ cô nàng đang muốn nhắc đến những ồn ào "từ trên trời rơi xuống" trong thời gian vừa qua. Từ việc bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Hồ Văn Cường và cố NS Phi Nhung bị réo tên, đến việc bị đem ra so sánh với người bạn đồng trang lứa trong âm nhạc.

Hai giọng ca nhí bị đem ra so sánh khá nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, trong bài đăng, Phương Mỹ Chi còn khẳng định rất chắc chắn: "Chi đã đủ nhận thức để có thể làm chủ tiếng nói của mình, biết mình nên làm gì và nếu cần thiết Chi sẽ chỉ uỷ quyền cho Đại diện truyền thông của mình... Nên hi vọng những người thân, quản lí cũ, hãy tôn trọng quyền riêng tư, và tôn trọng Chi".

Mặc dù không rõ là nữ ca sĩ có đang ám chỉ đến những ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường hay không, nhưng phát ngôn gay gắt và quyết liệt của Phương mỹ Chi đã thu hút sự quan tâm không hề nhỏ của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-bay-to-thai-do-cuc-gat-nhan-nhu-nhung-nguoi-dac-biet-chi-da-du-nhan-thuc-de-co-the-lam-chu-tieng-noi-cua-minh-hay-ton-trong-chi-430491.html