Bà xã Chí Tài gửi đôi lời nhắn nhủ tới Phi Nhung: 'Anh Tài lúc nào cũng sẵn sàng đàn hát bè cho em'

Nghệ sĩ Phương Loan bày tỏ những chia sẻ xúc động về ca sĩ Phi Nhung trong tang lễ của cô ở Mỹ ngày 13/10 (giờ Việt Nam).

Có mặt tại lễ viếng, ca sĩ Phương Loan - bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài đã nhắn gửi lời tiễn đưa chân thành, cảm động đến người em thân thiết. Vào 8h tối cùng ngày (10h sáng giờ Việt Nam), nghi thức tưởng niệm và đốt nến cũng đã diễn ra, kết thúc tang lễ, đưa cố nghệ sĩ Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ Phương Loan bồi hồi chia sẻ tại tang lễ của Phi Nhung: "Hôm nay đến đây nhưng vẫn run lắm vì hình ảnh người thân ra đi liên tiếp liên tiếp sợ lắm. Hôm nay đại diện cho anh Chí Tài, anh là người thương Phi Nhung. Anh Tài lúc nào cũng sẵn sàng đàn hát bè cho em. Bây giờ họ đã về nơi yên bình".

Nghệ sĩ Phương Loan xuất hiện tại tang lễ của Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình "Bé Heo" cho biết vì biết cô thích heo nên mỗi lần về Mỹ, Phi Nhung đều tặng cô những chú heo bằng gỗ mun sáng bóng. Món quà tuy đơn giản nhưng khiến cô rất cảm động. Cô cho hay: "Phi Nhung ơi, chị bé Heo rất thương em, nhớ hoài những món quà em gửi cho chị. Phi Nhung lúc nào cũng gửi những chú heo bằng gỗ mun đẹp thiệt đẹp, nặng thiệt nặng và càng lau càng bóng. Bên nhà Chí Tài cũng còn vài con. Sau này khi hết dịch rồi bé Heo sẽ về đó. Thương Phi Nhung lắm, chúc em ngủ ngon và anh Tài sẽ đàn hát mỗi ngày với em. Yêu em". Wendy Phạm đau buồn cầm di ảnh của mẹ - Ảnh: FBNV Trước sự ra đi của người em thân thiết, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài tuy rất thương xót nhưng vẫn lạc quan bộc bạch: "Phi Nhung nay đã bay về nơi an bình, không lo âu, không suy nghĩ và sẽ được ngủ nhiều như anh Tài".

Hai cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung lúc sinh thời - Ảnh: Internet Lúc sinh thời, Phi Nhung và Chí Tài từng song ca nhiều ca khúc và đứng chung các sân khấu hài kịch như: "Ngựa Ô Thương Nhớ”, “Giấc Mơ Cánh Cò”, hài kịch "Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay", hài kịch "Dâu Đất Khách".... Cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi vào 12/2020. Thời điểm đó, ca sĩ Phi Nhung vô cùng buồn bã vì hai người chỉ mới đứng chung sân khấu cách đó 2 ngày. Giọng ca Bông điên điển đã vô cùng đau xót và khó lòng chấp nhận được sự thật. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Chí Tài - Phi Nhung đã cùng nắm tay nhau, hát Giấc mơ cánh cò ở một nơi xa.

Mạnh Quỳnh mắt sưng húp, nghẹn ngào tiết lộ tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung: 'Về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát' Vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), lễ tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang ở Westminster, California, Mỹ với sự xuất hiện của đông đảo các nghệ sĩ, người thân, bạn bè, người hâm mộ... Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô.

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