Thúy Diễm bất ngờ chủ động dừng chân tại VTV Awards 2021, kêu gọi khán giả dừng bình chọn, tiết lộ nguyên nhân khiến dư luận xót xa

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm bất ngờ đăng tải bài viết xin phép khán giả dừng bình chọn cho mình tại VTV Awards năm nay.

Mới đây, ban tổ chức VTV Awards 2021 đã chính thức công bố danh sách Top 5 đề cử cho vòng bình chọn cuối ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng. Khán giả cảm thấy vô cùng hài lòng khi top 5 có sự góp mặt của NSND Thu Hà, Nguyễn Hồng Diễm, Lương Thu Trang (Hướng dương ngược nắng), Nguyễn Ngọc Thúy Diễm (Cát đỏ), Lê Tú Oanh (Hương vị tình thân).

Nữ diễn viên góp mặt trong top 5 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sáng 15/8, diễn viên Thúy Diễm bất ngờ xin dừng bước tại top 5 đề cử, chủ động kêu gọi khán giả ngừng bình chọn cho mình khiến nhiều người bất ngờ.

Bài đăng của Thúy Diễm - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên tâm sự: "Sau khi được BTC thông báo Diễm là nghệ sĩ miền Nam duy nhất được vào Top 5 Nữ diễn viên ấn tượng của năm, Diễm thật sự rất vui và hạnh phúc! Nhưng trong tình hình cả nước và đặc biệt là TP.HCM - quê hương của Diễm đang thật sự rất khó khăn với bao nhiêu lo toan cho cuộc sống lẫn sinh mạng của nhiều người! Diễm nghĩ mình không nên làm phiền đến khán giả , những người đã yêu thương và ủng hộ cho Diễm trong thời gian vừa qua vào lúc này!

Diễm xin được dừng chân tại Top 5 của giải thưởng, và đã thấy rất hạnh phúc vì được khán giả và VTV ghi nhận diễn xuất của mình! Đó là một sự khích lệ lớn lao để Diễm có thể tiếp lửa làm nghề trong chặng đường phía trước".

Theo đó, bà xã Lương Thế Thành cho rằng tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang vô cùng căng thẳng nên cô không muốn "làm phiền" khán giả. Với lý do rút lui khỏi VTV Awards, Thúy Diễm nhận được sự ủng hộ, khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Dưới bài đăng của nữ diễn viên Cát đỏ, nhiều khán giả để lại bình luận ủng hộ và cảm phục hành động của Thúy Diễm. Bên cạnh đó, không ít fan hâm mộ cảm thấy tiếc cho thần tượng, song vẫn ủng hộ quyết định của cô.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-diem-bat-ngo-chu-dong-dung-chan-tai-vtv-awards-2021-keu-goi-khan-gia-dung-binh-chon-tiet-lo-nguyen-nhan-khien-du-luan-xot-xa-418330.html