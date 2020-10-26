Bỏ hết công việc để ra miền Trung giúp đỡ người dân vùng lũ nhưng diễn viên Thúy Diễm vẫn không tránh khỏi việc bị các "thánh soi" phán xét.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những nghệ sĩ đã đứng lên kêu gọi và ra tận nơi giúp người dân miền Trung đang chịu thiệt hại của thiên tai. Phải tạm hoãn công việc, bất chấp nguy hiểm đến những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn bị các "anh hùng bàn phím" soi mói, chỉ trích đủ điều. Hành động của vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành được hưởng ứng - Ảnh: FB Trước những lời chỉ trích kém duyên của dân mạng, bà xã Lương Thế Thành đã lên tiếng đáp trả. Cô viết: "Hành trình của chị em chúng tôi! Không sung sướng gì đâu mọi người ơi! Cũng cực, nguy hiểm lắm! Ai nói đi du lịch thì đi giống chị em mình thử nhé!

Nhưng đúng là chị em chúng tôi vui và cười nhiều lắm chứ! Vì giúp được cho nhiều người mà, phải vui! Mang cái mặt u ám giúp được gì cho ai! Rồi phải tự tạo niềm vui vượt qua những điều tiêu cực như nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi và đặc biệt là những lời nói xét nét, đánh giá, vu khống của mấy thánh phán soi xét tụi em trên mạng tụi em phải cười tươi để động viên nhau vượt qua được chứ ạ!".

Vợ chồng Thúy Diễm đi thuyền vào tận nhà dân trao quà - Ảnh: FB Sau 6 ngày đồng hành cùng bà con vùng bão lũ, Thúy Diễm cùng đoàn thiện nguyện đã về lại TP. Hồ Chí Minh. Trước khi công khai bản sao kê, cô nhấn mạnh: "Những bạn nào không đóng góp gì thì vui lòng đừng nói em ăn chặn ăn xén gì!". Cô nở nụ cười rạng rỡ khi trao quà cho người dân mặc kệ mọi lời soi mói - Ảnh: FB Thúy Diễm tiếp tục nhắn nhủ: "Em mệt mỏi thể xác tới đầu óc với mấy bạn, mấy chị lắm rồi ạ! Hãy để cho những trái tim nóng của chúng tôi được lan tỏa năng lượng tích cực giúp ích cho đời! Đừng làm chúng tôi mệt mỏi với những điều tiêu cực từ miệng mấy anh chị! Và lại trở thành trái tim vô cảm chẳng muốn làm gì tốt đẹp cho đời nữa thì khổ dân! Cám ơn những sự chia sẻ và động viên của bạn bè, đồng nghiệp và những trái tim đồng cảm, sẻ chia!".

Đang dẫn chương trình thời sự, MC Mai Ngọc bị đau bụng quằn quại MC Mai Ngọc vừa tiết lộ sự cố về sức khỏe khi đang làm chương trình trực tiếp khiến cả ekip “thót tim”.

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