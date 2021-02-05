Thúy Diễm đăng đàn muốn đi chơi, ông xã Lương Thế Thành vào tương tác ‘mặn như muối biển’

Hậu trường 05/02/2021 21:49

Mới đây, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm đã khiến người hâm mộ cười bò vì màn tương tác cực lầy lội nhưng không kém phần duyên dáng trên mạng xã hội.

Vài tiếng trước, Thúy Diễm đã đăng dòng trạng thái với mong muốn được đi chơi biển, nghỉ ngơi cùng gia đình sau thời gian làm việc mệt mỏi. Nữ diễn viên đã không quên nhắc tên ông xã của mình cùng với thái độ buồn bã. Dòng trạng thái sau khi đăng tải không lâu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều bất ngờ và khiến người hâm mộ bật cười thích thú là màn tương tác “mặn như muối biển” của Lương Thế Thành.

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Thúy Diễm đăng đàn than thở muốn đi biển thu hút dân mạng - Ảnh: FB

Thúy Diễm chia sẻ: “Tết rồi!!! Dự định xong hết việc, nghỉ ngơi lấy năng lượng cho 1 năm mới và dành thời gian bên cạnh gia đình mà rốt cục bà cô Vi lại đến! Hic chồng Lương Thế Thành ơi! Em thèm đi biển huhu”.

Không lâu sau, Lương Thế Thành đã vào tương tác cực lầy lội: “Để anh chạy ra chợ mua 100kg muối về bỏ vô bồn tắm cho em tắm biển nha”. Màn đáp trả cực lầy của nam diễn viên “Mùi ngò gai” khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò.

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Lương Thế Thành tương tác mặn hơn cả muối biển khiến dân tình cười bò - Ảnh: FB
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Màn tương tác cực đáng yêu của cặp vợ chồng đã thu hút cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp "tiên đồng ngọc nữ" nổi tiếng nhất showbiz Việt. Sau khi hợp tác chung bộ phim truyền hình “Rau muống tháng 9”, cả hai đã phải lòng nhau. Sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2016. Hiện tại, "đôi tiên đồng ngọc nữ" đã có với nhau một bé trai đáng yêu 2 tuổi, tên Bảo Bảo.

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Gia đình đáng yêu của cặp tiên đồng ngọc nữ - Ảnh: Internet
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Vợ chồng Lương Thế Thành và con trai đầu lòng Bảo Bảo - Ảnh: Internet

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Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm cực tình tứ bên nhau - Ảnh: FB

Tuy đã cưới khá lâu nhưng tình cảm của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vẫn như những ngày đầu tiên. Cả hai thường xuyên tương tác cực đáng yêu trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cặp đôi còn thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh thân mật cùng nhau khiến dân tình phải xuýt xoa, ganh tỵ.

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