Thúy Diễm đăng đàn muốn đi chơi, ông xã Lương Thế Thành vào tương tác ‘mặn như muối biển’

Vài tiếng trước, Thúy Diễm đã đăng dòng trạng thái với mong muốn được đi chơi biển, nghỉ ngơi cùng gia đình sau thời gian làm việc mệt mỏi. Nữ diễn viên đã không quên nhắc tên ông xã của mình cùng với thái độ buồn bã. Dòng trạng thái sau khi đăng tải không lâu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều bất ngờ và khiến người hâm mộ bật cười thích thú là màn tương tác “mặn như muối biển” của Lương Thế Thành.

Thúy Diễm đăng đàn than thở muốn đi biển thu hút dân mạng - Ảnh: FB

Thúy Diễm chia sẻ: “Tết rồi!!! Dự định xong hết việc, nghỉ ngơi lấy năng lượng cho 1 năm mới và dành thời gian bên cạnh gia đình mà rốt cục bà cô Vi lại đến! Hic chồng Lương Thế Thành ơi! Em thèm đi biển huhu”.