Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe ‘tài sản’ thu được cuối năm: ‘Cày cuốc cả năm, vợ chồng em dư được nguyên cục vàng này’

Cô công chúa út nhà Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh mới đây đã “diện kiến” các cô chú netizen trong bức ảnh mới nhất của mẹ Quỳnh. Trong ảnh, hai mẹ con nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, bé Ngọc bụ bẫm mặc chiếc váy hồng xinh xắn đốn tim cộng đồng mạng. Trước thềm năm mới, mẹ bỉm sữa Quỳnh Quỳnh đã tổng kết năm cũ, khoe “tài sản” thu được: “Cày cuốc cả năm, vợ chồng em dư được nguyên cục vàng vô giá này nè mấy cô chú ơi, cô chú thấy Ngọc thấy ghét không nè cô chú ơi”.

Bảo Ngọc ‘thấy ghét’ vô cùng kháu khỉnh khi tạo dáng bên mẹ Quỳnh Quỳnh - Ảnh: FBNV

Bé Bảo Ngọc là công chúa thứ hai của nhà Lê Dương Bảo Lâm. Nam danh hài rất cưng cả hai cô con gái Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Không những thế, ba Lâm còn thường xuyên “giao lưu” với cư dân mạng bằng cách đăng tải nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai bé. Chẳng trách netizen cứ đứng ngồi không yên mỗi khi thấy “mầm non giải trí” nhà anh Dương Lâm Đồng Nai.