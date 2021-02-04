Dương Khắc Linh khoe ảnh cặp song sinh ‘vượt cũi’ trước thềm năm mới

Hậu trường 04/02/2021 15:57

Chỉ là một tấm ảnh nhạc sĩ ngẫu hứng đăng tải về Mickey – Jerry, thế nhưng cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đã khiến cư dân mạng được dịp tha hồ “nựng nịu”.

Tấm ảnh mới nhất được nhạc sĩ Dương Khắc Linh đăng tải về Mickey và Jerry đã nhận được quá nhiều lượt “thả tim” từ netizen. Trong ảnh, bố Linh đã dí dỏm ghép cặp song sinh nhà mình với đôi diễn viên nam trong bộ phim bom tấn “Vượt Ngục” của điện ảnh nước Mỹ. Ông bố hai con còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: “Vượt Cũi Season coming soon on NETFLIX!!!”.

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Nhìn kỹ thì quả đầu mới của hai quý tử cũng hao hao đôi diễn viên nổi tiếng thật - Ảnh: FBNV

Điều thu hút người xem ở đây đó là có vẻ như hai quý tử nhà Dương Khắc Linh – Sara Lưu có nét tương đồng với hai chú diễn viên kia thật. Dạo một lượt quanh bình luận, người xem sẽ “phát hiện” ra ngay: “À, thì ra bố Linh vừa đưa hai em đi tạo quả tóc mới đón Tết đây mà”. Nhìn những khoảnh khắc đời thường như thế này mới biết nhạc sĩ chăm sóc Mickey và Jerry đến cỡ nào. Bên dưới bình luận, chị gái của Sara Lưu - ca sĩ Lưu Hiền Trinh cũng quan tâm “phi vụ vượt cũi” này: “Mới cắt tóc à?”.

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Chị gái của mẹ Sara Lưu cũng tham gia bình luận 'phi vụ vượt cũi' - Ảnh: FBNV

Đúng thật là cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh vừa được đi làm đẹp đón năm mới. Sara Lưu cũng lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của hai con. Cô nàng hài hước không kém chồng mình: “Nhìn đầu gấu hơn hẳn”.

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Hậu làm tóc ăn Tết, kẻ thì bĩu môi, người thì 'đầu gấu' - Ảnh: FBNV
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Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh - Ảnh: FBNV

Dương Khắc Linh và Sara Lưu (tên thật là Ngọc Duyên) quen biết nhau sau khi tham gia chương trình Giai điệu chung đôi hồi năm 2018. Sau 6 tháng công khai hẹn hò, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà và xây dựng tổ ấm với hai nhóc tỳ sinh đôi cực kì đáng yêu.

Ngắm cặp song sinh kháu khỉnh nhà Dương Khắc Linh, cư dân mạng thảng thốt ‘dậy thì thành công rồi’

Ngắm cặp song sinh kháu khỉnh nhà Dương Khắc Linh, cư dân mạng thảng thốt ‘dậy thì thành công rồi’

Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh có những biểu cảm cực đáng yêu đúng chất "con nhà sao" đã khiến cư dân mạng xuýt xoa mãi.

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