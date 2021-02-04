Dương Khắc Linh khoe ảnh cặp song sinh ‘vượt cũi’ trước thềm năm mới

Tấm ảnh mới nhất được nhạc sĩ Dương Khắc Linh đăng tải về Mickey và Jerry đã nhận được quá nhiều lượt “thả tim” từ netizen. Trong ảnh, bố Linh đã dí dỏm ghép cặp song sinh nhà mình với đôi diễn viên nam trong bộ phim bom tấn “Vượt Ngục” của điện ảnh nước Mỹ. Ông bố hai con còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: “Vượt Cũi Season coming soon on NETFLIX!!!”.

Nhìn kỹ thì quả đầu mới của hai quý tử cũng hao hao đôi diễn viên nổi tiếng thật - Ảnh: FBNV

Điều thu hút người xem ở đây đó là có vẻ như hai quý tử nhà Dương Khắc Linh – Sara Lưu có nét tương đồng với hai chú diễn viên kia thật. Dạo một lượt quanh bình luận, người xem sẽ “phát hiện” ra ngay: “À, thì ra bố Linh vừa đưa hai em đi tạo quả tóc mới đón Tết đây mà”. Nhìn những khoảnh khắc đời thường như thế này mới biết nhạc sĩ chăm sóc Mickey và Jerry đến cỡ nào. Bên dưới bình luận, chị gái của Sara Lưu - ca sĩ Lưu Hiền Trinh cũng quan tâm “phi vụ vượt cũi” này: “Mới cắt tóc à?”.