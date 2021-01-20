Ngắm cặp song sinh kháu khỉnh nhà Dương Khắc Linh, cư dân mạng thảng thốt ‘dậy thì thành công rồi’

Mới đây nhất, Sara Lưu đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân hình ảnh so sánh hai nhóc tì lúc mới sinh và hiện tại. Với diện mạo như “đúc từ một khuôn”, hai quý tử đã nhận được vô số lời khen ngợi từ dân mạng, một vài bình luận để lại như: “Hai bé đáng yêu quá”, “Chu cha ơi mẹ Sara đẻ mướn nha, hai bé giống bố quá, cưng ơi là cưng”, “Hai bé hồi xưa mập mạp giờ thì gầy đi và giống cả hai anh chị ạ”, "Dậy thì thành công nha con"…

Cùng thời điểm đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã chia sẻ những hình ảnh và clip hành trình du lịch tại TP. Đà Lạt của đại gia đình. Hai quý tử tỏ ra rất dễ chịu và vui vẻ “hợp tác” lên hình cùng bố mẹ trong chuyến đi. Mặc dù vlog về hành trình “Mickey và Jerry đi du lịch Đà Lạt” chỉ mới lên sóng có 1 tập, thế nhưng lượng quan tâm đông đảo từ netizen đã đủ để khẳng định độ hot của cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đến nhường nào.

Nhiều netizen còn tranh thủ hỏi thăm bí quyết từ nhà Dương Khắc Linh & Sara Lưu để em bé được khỏe mạnh và đáng yêu như thế.

Gia đình Dương Khắc Linh trong chuyến đi Đà Lạt vừa qua – Ảnh: Instagram saraluu.123

Trước đó, nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai em được mẹ Sara Lưu hay bố Linh chia sẻ đều có khả năng "đốn gục" những trái tim siêu mê con nít của cư dân mạng.

Mickey & Jerry được bố mẹ đầu tư cho những bộ ảnh 'chất như nước cất' - Ảnh: Instagram saraluu.123

Thú vị hơn thế, Mickey và Jerry còn có mối quan hệ thân thiết với Leon – Lisa, cặp song sinh nhà Hà Hồ & Kim Lý. Nhìn những bức ảnh thân mật giữa hai gia đình, cư dân mạng đã chẳng ngại ngần dự đoán rằng sau này các em bé “vàng” nhà sao Việt sẽ nổi tiếng và thân thiết nhau lắm đây. Nhiều netizen còn mạnh dạn đẩy thuyền cho sự “mai mối” các bé của bố mẹ hai bên.

Hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết – Ảnh: Internet

Dương Khắc Linh và Sara Lưu là một trong những cặp đôi đại diện cho hạnh phúc viên mãn của làng giải trí Việt. Bằng chứng là sau một năm hẹn hò, họ đã về chung nhà vào khoảng giữa năm 2019, và hạ sinh hai quý tử vào tháng 10/2020. Trước khi đi đến bến bờ hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi đã từng đối diện với rất nhiều tin đồn thất thiệt về việc hẹn hò của mình.

Nhạc sĩ chia sẻ cả hai đã từng bước qua nhiều sóng gió trước khi hạnh phúc như hiện tại - Ảnh: Internet

Gạt qua tất cả những đồn đoán, nhạc sĩ và vợ trẻ đã khẳng định kết tinh tình yêu của mình bằng việc ra đời của hai nhóc tì Mickey và Jerry. Hạnh phúc nhân đôi đã không còn khiến netizen “rảnh hơi” bàn tán những điều không hay về họ nữa, mà dư luận dường như đã “chĩa mũi” sang cặp song sinh đáng yêu nhà Dương Khắc Linh.