Ngắm cặp song sinh kháu khỉnh nhà Dương Khắc Linh, cư dân mạng thảng thốt ‘dậy thì thành công rồi’

Hậu trường 20/01/2021 19:24

Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh có những biểu cảm cực đáng yêu đúng chất "con nhà sao" đã khiến cư dân mạng xuýt xoa mãi.

Mới đây nhất, Sara Lưu đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân hình ảnh so sánh hai nhóc tì lúc mới sinh và hiện tại. Với diện mạo như “đúc từ một khuôn”, hai quý tử đã nhận được vô số lời khen ngợi từ dân mạng, một vài bình luận để lại như: “Hai bé đáng yêu quá”, “Chu cha ơi mẹ Sara đẻ mướn nha, hai bé giống bố quá, cưng ơi là cưng”, “Hai bé hồi xưa mập mạp giờ thì gầy đi và giống cả hai anh chị ạ”, "Dậy thì thành công nha con"… 

cap song sinh nha duong khac linh 1

Sự xuất hiện của hai nhóc tỳ luôn có sức hút đối với cư dân mạng – Ảnh: Instagram saraluu.123

Nhiều netizen còn tranh thủ hỏi thăm bí quyết từ nhà Dương Khắc Linh & Sara Lưu để em bé được khỏe mạnh và đáng yêu như thế.

cap song sinh nha duong khac linh 5
Hai nhóc tỳ ngày càng bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh: FB Duong Khac Linh

Cùng thời điểm đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã chia sẻ những hình ảnh và clip hành trình du lịch tại TP. Đà Lạt của đại gia đình. Hai quý tử tỏ ra rất dễ chịu và vui vẻ “hợp tác” lên hình cùng bố mẹ trong chuyến đi. Mặc dù vlog về hành trình “Mickey và Jerry đi du lịch Đà Lạt” chỉ mới lên sóng có 1 tập, thế nhưng lượng quan tâm đông đảo từ netizen đã đủ để khẳng định độ hot của cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đến nhường nào. 

cap song sinh nha duong khac linh 2

Gia đình Dương Khắc Linh trong chuyến đi Đà Lạt vừa qua – Ảnh: Instagram saraluu.123

Trước đó, nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai em được mẹ Sara Lưu hay bố Linh chia sẻ đều có khả năng "đốn gục" những trái tim siêu mê con nít của cư dân mạng.

cap song sinh nha duong khac linh 6

Mickey & Jerry được bố mẹ đầu tư cho những bộ ảnh 'chất như nước cất' - Ảnh: Instagram saraluu.123

Thú vị hơn thế, Mickey và Jerry còn có mối quan hệ thân thiết với Leon – Lisa, cặp song sinh nhà Hà Hồ & Kim Lý. Nhìn những bức ảnh thân mật giữa hai gia đình, cư dân mạng đã chẳng ngại ngần dự đoán rằng sau này các em bé “vàng” nhà sao Việt sẽ nổi tiếng và thân thiết nhau lắm đây. Nhiều netizen còn mạnh dạn đẩy thuyền cho sự “mai mối” các bé của bố mẹ hai bên.

cap song sinh nha duong khac linh 3

Hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết – Ảnh: Internet

Dương Khắc Linh và Sara Lưu là một trong những cặp đôi đại diện cho hạnh phúc viên mãn của làng giải trí Việt. Bằng chứng là sau một năm hẹn hò, họ đã về chung nhà vào khoảng giữa năm 2019, và hạ sinh hai quý tử vào tháng 10/2020. Trước khi đi đến bến bờ hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi đã từng đối diện với rất nhiều tin đồn thất thiệt về việc hẹn hò của mình. 

cap song sinh nha duong khac linh 4
Nhạc sĩ chia sẻ cả hai đã từng bước qua nhiều sóng gió trước khi hạnh phúc như hiện tại - Ảnh: Internet

Gạt qua tất cả những đồn đoán, nhạc sĩ và vợ trẻ đã khẳng định kết tinh tình yêu của mình bằng việc ra đời của hai nhóc tì Mickey và Jerry. Hạnh phúc nhân đôi đã không còn khiến netizen “rảnh hơi” bàn tán những điều không hay về họ nữa, mà dư luận dường như đã “chĩa mũi” sang cặp song sinh đáng yêu nhà Dương Khắc Linh.

Sau 3 tháng chào đón cặp song sinh, Khắc Việt lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái khiến dân mạng thích thú

Sau 3 tháng chào đón cặp song sinh, Khắc Việt lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái khiến dân mạng thích thú

Không còn giấu giếm, nam ca sĩ Khắc Việt đã hé lộ gương mặt cực đáng yêu của con gái 3 tháng tuổi trên trang Facebook cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Dương Khắc Linh Dương Khắc Linh - Sara Lưu cặp song sinh nhà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026