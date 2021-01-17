Sau 3 tháng chào đón cặp song sinh, Khắc Việt lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái khiến dân mạng thích thú

Không còn giấu giếm, nam ca sĩ Khắc Việt đã hé lộ gương mặt cực đáng yêu của con gái 3 tháng tuổi trên trang Facebook cá nhân.

Tháng 10/2020, vợ chồng ca sĩ Khắc Việt và Thanh Thảo hạnh phúc đón cặp song sinh 1 trai, 1 gái chào đời. Từ sau khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới, Khắc Việt và bà xã không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, cặp đôi mới hé lộ một vài khoảnh khắc của 2 thiên thần nhỏ nhưng đều che kín mặt con.

Ca sĩ Khắc Việt và vợ chào đón cặp song sinh 1 trai, 1 gái vào tháng 10/2020 - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, giọng ca “Anh khác hay em khác” bất ngờ gây chú ý khi đăng ảnh công khai cận gương mặt công chúa đáng yêu.

Đi kèm với hình ảnh của con gái trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ: “Yêu em là điều anh không thể ngờ. Chỉ với 100ml sữa có thể ôm được cô ấy vào lòng rồi”. Có vẻ như con gái Khắc Việt rất dễ chăm khi ăn ngoan, ngủ ngoan.

Khắc Việt lần đầu khoe ảnh cận mặt ái nữ - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng nhận xét con gái Khắc Việt thừa hưởng những đường nét của cả bố và mẹ nhưng có phần giống nam ca sĩ hơn: “Eo ơi, em giống bố quá”, “Bé đáng yêu quá anh ơi”, “Nhìn thấy ghét quá cơ”, “Trộm vía em dễ chăm quá”… Hiện tại, Khắc Việt vẫn chưa hé lộ gương mặt của quý tử.

Bà xã Khắc Việt lấy lại vóc dáng nhanh chóng sau sinh - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con, vợ Khắc Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và xinh đẹp như thuở thiếu nữ. Được biết, Thanh Thảo đã bắt đầu trở lại công việc làm DJ và được chồng hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc các con.

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