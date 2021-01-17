Chi Pu khiến dân tình ‘xịt máu mũi’ khi diện quần hờ hững để lộ nội y, khoe cả chân ngực lấp ló

Hậu trường 17/01/2021 10:34

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Chi Pu trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khoảng thời gian gần đây, Chi Pu ngày càng chuyển hướng sang phong cách quyến rũ, sexy thậm chí có phần táo bạo. Trên mạng xã hội, giọng ca “Anh ơi ở lại” cũng liên tục đăng tải những khoảnh khắc diện đồ “nửa kín nửa hở” khoe body nuột nà đến người hâm mộ.

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Khác hẳn với hình tượng hot girl ngây thơ trước đây, Chi Pu ngày càng trở nên quyến rũ hơn - Ảnh: IG

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Chi Pu vừa đăng tải loạt ảnh và clip khoe vóc dáng nóng bỏng sau khoảng thời gian kiên trì tập luyện kèm dòng trạng thái: “Pure heart” (Tạm dịch: Trái tim thuần khiết).

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Diện trang phục táo bạo, người đẹp khoe body chuẩn đến từng milimet - Ảnh: IG
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Nhiều người còn cho rằng Chi Pu sẽ sớm soán ngôi hở bạo của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Qua những khoảnh khắc chia sẻ, nữ ca sĩ diện bộ đồ ngủ màu tím mộng mơ nhưng lại gây sốc khi kéo quần hờ hững khoe nội y bên dưới. Đặc biệt, chiếc áo dây ngắn cũn, bé xíu của Chi Pu còn khiến dân mạng nghẹt thở vì phần chân ngực gợi cảm lấp ló.

Dù thường xuyên đăng ảnh khoe dáng quyến rũ nhưng lần nào Chi Pu cũng khiến dân mạng phải trầm trồ, xuýt xoa. Có thể thấy, độ táo bạo và hở của nữ ca sĩ ngày càng tăng, đạt đến độ khiến dân tình “nhức mắt”.

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ ca sĩ: “Chị đẹp quá”, “Dáng xuất sắc luôn chị ơi”, “Ngày càng đẹp, nhìn cái eo mà mê”, “Trời ơi, đỉnh quá chị ơi”, “Mê chữ ê kéo dài nè chị”, “Đẹp xuất sắc luôn”, “Body nhìn đã con mắt”...

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