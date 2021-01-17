Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo lộ gần hết vòng 1 nhưng dân tình chỉ mải nhìn vào điểm bất thường này

Loạt khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến dân mạng không khỏi nghẹt thở vì quá táo bạo.

Nổi tiếng với phong cách gợi cảm, quyến rũ, Ngọc Trinh luôn biết cách khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với những bộ cánh táo bạo của mình.

Mới đây, cư dân mạng lại được một phen “mắt tròn mắt dẹt” trước bộ ảnh mới của người đẹp Trà Vinh.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh vừa đăng tải loạt ảnh tạo dáng trên siêu xe cùng loạt túi hiệu trải đầy khắp nơi. Đặc biệt, cô nàng còn diện bộ cánh bó sát với thiết kế cắt xẻ để lộ gần hết vòng 1 trước ống kính.

Ngọc Trinh khoe đường cong nóng bỏng trên nóc siêu xe - Ảnh: IG

Đã có siêu xe thì không thể thiếu hàng hiệu - Ảnh: IG

Cận cảnh bộ cánh táo bạo của người đẹp - Ảnh: IG

Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc này của “nữ hoàng nội y” đã nhận về hơn 160 nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận xuýt xoa khen ngợi sắc vóc của Ngọc Trinh thì cũng có không ít ý kiến chê bai. Theo đó, Ngọc Trinh bị chê phô trương không đúng chỗ khi dựng xe ngoài đường rồi uốn éo tạo dáng.

Xinh đẹp là thế nhưng Ngọc Trinh vẫn photoshop đến méo cả nhà - Ảnh: IG

Đáng nói, khi soi kỹ bức ảnh, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện người đẹp “Vòng eo 56” đã chỉnh sửa ảnh quá đà khiến những tòa nhà phía sau lưng cô móp méo: “Chị ơi, photoshop kiểu gì mà nhà cong vẹo hết vậy”, “Hóa ra Ngọc Trinh cũng photoshop như ai”, “Chỉnh ảnh mà méo hết cả tòa nhà, hài ghê”, “Trinh ơi, thuê em sửa ảnh cho, đảm bảo không bị phát hiện đâu”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-dien-dam-cat-xe-tao-bao-lo-gan-het-vong-1-nhung-dan-tinh-chi-mai-nhin-vao-diem-bat-thuong-nay-393598.html