Hà Hồ và Kim Lý bế con ngồi bệt ở vỉa hè chờ Subeo, dân mạng lập tức soi ra dung mạo của cặp song sinh

Mới đây, loạt ảnh đời thường của Hà Hồ và Kim Lý bên các con bất ngờ gây chú ý khi được chia sẻ lên một hội nhóm trên Facebook. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã gây sốt mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen.

Từ sau khi hạ sinh cặp trai gái Leon và Lisa, những thông tin liên quan đến gia đình nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Qua những hình ảnh được “team qua đường” ghi lại, Kim Lý và Hà Hồ cùng diện trang phục đơn giản đưa các con đi chơi dịp cuối tuần. Theo đó, 2 bé Leon và Lisa được bố mẹ chia nhau bế trên tay, còn Subeo thì đang vui chơi thỏa thích với “siêu xe”.

Trong khi đó, Subeo đang mải mê lái xe - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc bình dị nhưng hạnh phúc này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng: “Hình mẫu tổ ấm hạnh phúc là đây chứ đâu! Ba mẹ chia nhau ra mà bế con, chẳng ai tị nạnh ai nhé!”, “Nhìn cưng chịu không nổi”, “Dễ thương quá đi”, “Mới nhìn không nhận ra luôn á”, “Sao tui cứ thấy mắc cười nhỉ, mà đáng yêu thiệt”…

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn soi ra được dung mạo của 1 trong 2 bé Leon và Lisa. Dù chất lượng hình ảnh không được rõ nét nhưng có thể nhận ra em bé nhà Hà Hồ sở hữu nước da trắng hồng và vô cùng đáng yêu. Một số cư dân mạng cho rằng em bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Dung mạo của 1 trong 2 bé Leon và Lisa nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen - Ảnh: Internet

Trong khi cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước loạt khoảnh khắc giản dị trên, fan của Hà Hồ lại vui mừng thay cho nữ ca sĩ khi cô đã tìm được tổ ấm hạnh phúc của riêng mình.