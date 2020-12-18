Mẹ bỉm sữa Hà Hồ xúng xính bên ông xã Kim Lý dự sự kiện nhưng dân mạng chỉ mải dán mắt vào bộ phận này

Diện váy ôm body khoét sâu gợi cảm tại sự kiện mới đây, Hồ Ngọc Hà “đốt mắt” khán giả với vòng 1 căng đầy quyến rũ.
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Hơn một tháng sau sinh, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh.
Mới đây, “nữ hoàng giải trí” đã tổ chức một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm riêng do cô sáng lập. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Linh Ka, Misoa, Lâm Bích Tuyền…
Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã chiếm trọn spotlight khi diện bộ trang phục bó sát khoe vóc dáng nuột nà sánh bước bên ông xã Kim Lý. Dù đã là mẹ 3 con nhưng sắc vóc của Hồ Ngọc Hà vẫn khiến công chúng phải trầm trồ, xuýt xoa.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, Hà Hồ diện đầm hai dây gợi cảm có thiết kế vô cùng nổi bật. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo căng đầy lấp ló sau lớp váy áo của cô nàng khiến cư dân mạng không khỏi bấn loạn. Có thể nói sau sinh, nữ ca sĩ còn xinh đẹp, mặn mà hơn trước.
Không chỉ được khen ngợi về nhan sắc, nữ ca sĩ còn được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Tại sự kiện, Hà Hồ và Kim Lý liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào, lãng mạn.