Mẹ bỉm sữa Hà Hồ xúng xính bên ông xã Kim Lý dự sự kiện nhưng dân mạng chỉ mải dán mắt vào bộ phận này

Hơn một tháng sau sinh, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh.

Mới đây, “nữ hoàng giải trí” đã tổ chức một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm riêng do cô sáng lập. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Linh Ka, Misoa, Lâm Bích Tuyền…