Mẹ bỉm sữa Hà Hồ xúng xính bên ông xã Kim Lý dự sự kiện nhưng dân mạng chỉ mải dán mắt vào bộ phận này

Hậu trường 18/12/2020 16:06

Diện váy ôm body khoét sâu gợi cảm tại sự kiện mới đây, Hồ Ngọc Hà “đốt mắt” khán giả với vòng 1 căng đầy quyến rũ.

Hơn một tháng sau sinh, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh.

Mới đây, “nữ hoàng giải trí” đã tổ chức một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm riêng do cô sáng lập. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Linh Ka, Misoa, Lâm Bích Tuyền…

ho ngoc ha 1
Hà Hồ xúng xính váy áo dự sự kiện - Ảnh: Internet

Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã chiếm trọn spotlight khi diện bộ trang phục bó sát khoe vóc dáng nuột nà sánh bước bên ông xã Kim Lý. Dù đã là mẹ 3 con nhưng sắc vóc của Hồ Ngọc Hà vẫn khiến công chúng phải trầm trồ, xuýt xoa.

ho ngoc ha 2
Từ thần thái đến vóc dáng của Hà Hồ đều hoàn hảo, không thể chê được điểm nào – Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh được chia sẻ, Hà Hồ diện đầm hai dây gợi cảm có thiết kế vô cùng nổi bật. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo căng đầy lấp ló sau lớp váy áo của cô nàng khiến cư dân mạng không khỏi bấn loạn. Có thể nói sau sinh, nữ ca sĩ còn xinh đẹp, mặn mà hơn trước.

ho ngoc ha 4
Trong suốt sự kiện, cặp đôi luôn ngồi cận kề và nắm chặt tay nhau - Ảnh: Internet

ho ngoc ha 5ho ngoc ha 6

ho ngoc ha 7
Hà Hồ và Kim Lý không ngần ngại công khai thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: Internet

Không chỉ được khen ngợi về nhan sắc, nữ ca sĩ còn được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Tại sự kiện, Hà Hồ và Kim Lý liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào, lãng mạn.

Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp gọi điện cho bé trai bị chủ quán bạo hành và câu nói khiến nhiều người xúc động

Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp gọi điện cho bé trai bị chủ quán bạo hành và câu nói khiến nhiều người xúc động

Giữ đúng lời hứa với khán giả, Đàm Vĩnh Hưng sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được từ các mạnh thường quân cho gia đình bé Duy để giúp em được tới trường.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhan sắc Hà Hồ Hà Hồ và Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026