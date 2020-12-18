Giữ đúng lời hứa với khán giả, Đàm Vĩnh Hưng sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được từ các mạnh thường quân cho gia đình bé Duy để giúp em được tới trường.

Cách đây nửa tháng, thông tin cậu bé Trương Quang Duy đi làm thuê cho quán bánh xèo ở Bắc Ninh bị chủ quán đánh đập, hành hạ đến mức nhập viện đã khiến dư luận dậy sóng.

Đi làm thuê, cậu bé bị bà chủ quán hành hạ không thương tiếc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố sẽ đứng ra kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho hoàn cảnh của Trương Quang Duy.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã trực tiếp gọi điện facetime cho Duy và gia đình. Sau màn chào hỏi, anh hỏi thẳng cậu bé: “Con có định đi học hay đi làm gì nữa không?”. Duy khẳng định: “Dạ, con muốn đi học ạ!”.

Đàm Vĩnh Hưng gọi điện hỏi thăm sức khỏe bé Duy - Ảnh: Internet

Lúc này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Chú sẽ kêu gọi thêm mọi người gửi tiền cho con để con đóng tiền học trong thời gian dài. Từ đó, con sẽ yên tâm đi học, không phải đi làm vất vả nữa. Con nhớ phải đi học, không được đi làm thuê nữa rồi người ta lại đánh đập. Ngoài việc kêu gọi mọi người, chú sẽ lấy tiền của chú nữa để chuyển về cho con”.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ sự lo lắng trong lúc trò chuyện cùng bố của Duy: “Anh ơi, con mình còn đang tuổi đi học, không nên cho bé đi làm nữa. Em sẽ đi kêu gọi mọi người gửi thêm tiền để giúp con anh được đi học, nên anh đừng để nó đi làm thuê làm mướn nữa”.

Nam ca sĩ lo lắng khuyên bố của Duy không được cho cậu bé đi làm thuê nữa - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng cho biết lý do quay lại cuộc trò chuyện này là vì muốn việc quyên góp được công khai, mịch bạch: “Anh nói tới đâu làm tới đó luôn, không chần chừ. Anh có hứa với mọi người sẽ giúp bé này nên phải giúp bằng được”.

Hành động đầy nhân văn này của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng, một số khán giả đã chuyển tiền vào tài khoản của anh để giúp đỡ bé Duy.

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