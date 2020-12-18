Khoe ảnh diện đồ bó sát tập thể dục, Lệ Quyên tiếp tục bị nhắc nhở vì tạo dáng phản cảm

Đây không phải lần đầu ca sĩ Lệ Quyên bị cư dân mạng chỉ trích về những bức ảnh tạo dáng khoe body có phần kém duyên của mình.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân không tuổi của Vbiz, Lệ Quyên luôn khiến người hâm mộ bấn loạn trước những bộ ảnh khoe dáng nuột nà trên mạng xã hội. Ở độ tuổi U40, Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

Lệ Quyên trẻ đẹp thách thức thời gian - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, “nữ hoàng phòng trà” càng chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm đến khán giả, ngầm chứng minh phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý khi chiêu đãi khán giả loạt ảnh diện đồ thể thao ôm sát khoe dáng trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Ngắm thành quả khoe luôn với chị em để truyền cảm hứng ngay lập tức. Tiếc cho sự ỉ i phom người có sẵn, 36 năm không hề tập thể dục”.

Loạt ảnh khoe 3 vòng hoàn hảo của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ ca sĩ: “Xuất sắc chị ơi”, “Dáng đẹp vạn người mê nhé chị, rất gợi cảm”, “Niềm ao ước của tôi”, “Mê dáng nàng quá đi”, “Tuyệt vời em gái à”…

Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít người lại thấy “nhức mắt” với cách tạo dáng của Lệ Quyên. Một số cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đang cố tình khoe thân một cách phản cảm, kém duyên: “Dáng đẹp nhưng thấy phản cảm quá cô ca sĩ ạ”, “Cứ thấy mấy hình này sao sao ấy”, “Hi vọng cảm nhận sai: thấy gợi dục quá”…

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” nhận về những ý kiến trái chiều vì cách tạo dáng của mình.

Cận cảnh nơi tổ chức lễ viếng và hỏa táng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ Tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại Mỹ. Hiện tại, những thông tin liên quan đến lễ tang vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-dien-do-bo-sat-tap-the-duc-le-quyen-tiep-tuc-bi-nhac-nho-vi-tao-dang-phan-cam-390613.html