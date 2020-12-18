Cận cảnh nơi tổ chức lễ viếng và hỏa táng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ

Tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại Mỹ. Hiện tại, những thông tin liên quan đến lễ tang vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm.
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Theo chia sẻ từ đại diện phía gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai (18/12) theo giờ Mỹ tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ). Lễ viếng sẽ diễn ra từ 11 - 17 giờ ngày 18/12, thi hài sẽ được an táng vào 10 giờ sáng ngày 19/12.
Sau đó, nghi thức hỏa táng sẽ được diễn ra vào 13 giờ ngày 19/12 tại nghĩa trang Peek Family và tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery.
Thay mặt gia đình nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Hoài Tâm đã thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc lễ viếng sẽ không nhận vòng hoa từ bạn bè cũng như người hâm mộ. Thay vào đó, tiền phúng điếu được đưa vào quỹ từ thiện miền Trung theo tâm nguyện của nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời.
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên lễ viếng sẽ diễn ra gọn gàng, đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra, tang lễ sẽ hạn chế chụp hình. Cụ thể, bạn thân của cố nghệ sĩ cho biết bạn bè có thể chụp hình cùng nhau nhưng không chụp ở nơi đặt linh cữu.