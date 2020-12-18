Cận cảnh nơi tổ chức lễ viếng và hỏa táng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ

Hậu trường 18/12/2020 10:00

Tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại Mỹ. Hiện tại, những thông tin liên quan đến lễ tang vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Theo chia sẻ từ đại diện phía gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai (18/12) theo giờ Mỹ tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ). Lễ viếng sẽ diễn ra từ 11 - 17 giờ ngày 18/12, thi hài sẽ được an táng vào 10 giờ sáng ngày 19/12.

Sau đó, nghi thức hỏa táng sẽ được diễn ra vào 13 giờ ngày 19/12 tại nghĩa trang Peek Family và tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery.

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Lễ viếng được tổ chức tại giáo xứ Thánh Linh - Ảnh: Internet
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Nghi thức hoả táng sẽ diễn ra tại nghĩa trang Peek Family - Ảnh: Internet
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Tro cốt cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery - Ảnh: Internet
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Bên trong nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery - Ảnh: Internet
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Được biết, nghĩa trang này gần nơi ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đang sinh sống - Ảnh: Internet

Thay mặt gia đình nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Hoài Tâm đã thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc lễ viếng sẽ không nhận vòng hoa từ bạn bè cũng như người hâm mộ. Thay vào đó, tiền phúng điếu được đưa vào quỹ từ thiện miền Trung theo tâm nguyện của nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời.

Cận cảnh nơi tổ chức lễ viếng và hỏa táng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ - Ảnh 6
Sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài để lại nhiều niềm tiếc thương cho gia đình, bạn bè và khán giả - Ảnh: Internet

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên lễ viếng sẽ diễn ra gọn gàng, đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra, tang lễ sẽ hạn chế chụp hình. Cụ thể, bạn thân của cố nghệ sĩ cho biết bạn bè có thể chụp hình cùng nhau nhưng không chụp ở nơi đặt linh cữu.

Bạn thân Chí Tài tiết lộ yêu cầu đặc biệt trong đám tang của cố nghệ sĩ ở Mỹ

Bạn thân Chí Tài tiết lộ yêu cầu đặc biệt trong đám tang của cố nghệ sĩ ở Mỹ

Gia đình mong muốn những người thăm viếng hạn chế chụp hình ở nơi đặt linh cữu của cố nghệ sĩ Chí Tài.

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Từ khóa:   NS Chí Tài tang lễ Chí Tài Hoài Tâm

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