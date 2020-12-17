Thay mặt gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài, Hoài Tâm đã chính thức lên tiếng về một số thông tin quan trọng trong lễ tang tại Mỹ.

Sau khi thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa sang Mỹ, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 18/12 (theo giờ địa phương) và được đưa đi hỏa táng sau đó 1 ngày. Vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên lễ viếng sẽ diễn ra gọn gàng.

Nơi diễn ra tang lễ tại Mỹ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Sáng nay (17/12) theo giờ Việt Nam, ca sĩ Hoài Tâm đã thay mặt gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài thông báo những thông tin quan trọng liên quan đến tang lễ. Cụ thể, Hoài Tâm đã nhắc nhở khách đến viếng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đặc biệt, nam ca sĩ còn lên tiếng làm rõ thông tin nhận tiền thay cho vòng hoa đến viếng. Trên trang cá nhân, Hoài Tâm chia sẻ: “Cả nhà giúp Tâm nhé. Gia đình không nhận chấp điếu và đã nhận rất nhiều hoa cho tang lễ rồi, nên quý bạn bè thân hữu, quý các anh chị em ca nghệ sĩ đồng nghiệp, quý khán giả, các fan, các khách mộ điệu ở xa, thương và muốn gởi hoa hay muốn phúng điếu, quý vị có thể đổi ra tiền gởi về đóng góp cho quỹ từ thiện của anh Chí Tài.

Chúng tôi muốn nhắc nhở là chúng tôi không kêu gọi đóng góp làm từ thiện mà muốn dùng tiền hoa của quý vị gởi đến cho một việc có ích hơn trong cuộc sống”.

Bài đăng của Hoài Tâm - Ảnh: FB

Cáo phó được gia đình NS Chí Tài chia sẻ - Ảnh: FB

Theo thông tin trên cáo phó, lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra từ 11 - 17 giờ ngày 18/12 (giờ Mỹ), thi hài sẽ được an táng vào 10 giờ sáng ngày 19/12 (giờ Mỹ).

Người thân của Chí Tài: Lời nói như dao đâm, những tiêu đề trên mạng đó làm chúng tôi đau xót "Nhà quàn muốn chú Chí Tài đẹp nhất có thể. Trên tivi lúc nào chú cũng đẹp trai, cũng vui cười, nên mình cũng mong mọi người sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh chú như vậy", giám đốc nhà quàn cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-tam-len-tieng-ve-chuyen-nhan-tien-thay-vong-hoa-trong-le-tang-ns-chi-tai-tai-my-390465.html