Hình ảnh mới nhất của bà xã NS Chí Tài khiến fan xót xa: Liên tục bật khóc nức nở, ôm chặt kỷ vật chồng tặng

Sau gần 1 tuần ông xã qua đời, ca sĩ Phương Loan – vợ cố nghệ sĩ Chí Tài lần đầu xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ tiều tụy.

Vào trưa 16/12 (giờ Việt Nam), gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài đã có những chia sẻ chính thức về tang lễ diễn ra tại Mỹ. Xuất hiện tại buổi livestream gồm có bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan, Hoài Tâm và anh trai Chí Thiện.

Buổi livestream về cố nghệ sĩ Chí Tài trên Youtube được rất nhiều khán giả theo dõi - Ảnh: Youtube

Trong lần đầu xuất hiện, bà xã Chí Tài lộ rõ vẻ tiều tuỵ, suy sụp. Cô liên tục bật khóc thành tiếng mỗi khi nhắc về người chồng quá cố. Cũng trong suốt buổi trò chuyện, ca sĩ Phương Loan luôn ôm chặt con heo nhồi bông do ông xã tặng trước lúc mất.

Ca sĩ Phương Loan bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến ông xã – Ảnh: Youtube

Ca sĩ Phương Loan nghẹn ngào chia sẻ: “Anh Tài đã ra đi rồi, hãy để cho anh yên nghỉ và ra đi bình an. Mọi người đừng nói thêm gì nữa”. Đặc biệt, cô còn khiến khán giả xúc động khi nói về kỷ vật mà ông xã để lại: “Đây là con heo anh Tài mua cho Bé Heo. Mỗi lần đi đâu hay về Việt Nam là Bé Heo đều mang theo để ôm ngủ. Bây giờ Bé Heo mang đến đây để một chút nữa nó chung với anh Tài để anh biết có Bé Heo kề bên”.

Bà xã Chí Tài suy sụp, tiều tuỵ sau sự ra đi của chồng - Ảnh: Youtube

Chia sẻ của ca sĩ Phương Loan khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ai nấy đều mong cô giữ gìn sức khỏe và đủ mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian khó khăn này: "Con thương cô quá, cô cố gắng lên cô nhé", "Chị ơi, đừng khóc, em khóc theo mất rồi", "Mong em giữ gìn sức khỏe", "Thương cả hai vợ chồng"...

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