Thúy Nga nghẹn ngào tiết lộ lý do Hoài Linh cúi sát đất vái lạy khán giả trong đám tang NS Chí Tài

Hậu trường 16/12/2020 10:11

Danh hài Thúy Nga không cầm được nước mắt khi nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài và những kỷ niệm đáng nhớ với đàn anh.

Sau gần 1 tuần nghệ sĩ Chí Tài ra đi, bạn bè cũng như người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ chia sẻ lại những đoạn clip và kỷ niệm đẹp với cố nghệ sĩ lúc sinh thời.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã livestream trò chuyện với khán giả để chia sẻ cảm xúc của mình khi nghệ sĩ Chí Tài mất, đồng thời tiết lộ một số chuyện trong đám tang của đàn anh.

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Thúy Nga rơi nước mắt khi nhắc đến NS Chí Tài - Ảnh: Youtube

Theo đó, khi nhắc lại những kỉ niệm với nghệ sĩ Chí Tài, Thúy Nga không cầm được nước mắt: “Thực sự, đối với nghệ sĩ hài chúng tôi, đồng nghiệp giống như người trong gia đình. Cảm giác của tôi lúc này đang rất đau đớn, đau lắm. Điều tôi vui nhất cho anh Chí Tài là có một đám tang lớn tại Việt Nam, đồng nghiệp đi viếng rất đông, ai cũng yêu thương anh”.

Bên cạnh đó, Thúy Nga còn chia sẻ nguyên nhân nghệ sĩ Hoài Linh chắp tay, cúi sát đất vái lạy khán giả trong đám tang người anh thân thiết.

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Hoài Linh cúi lạy khán giả tại lễ tang - Ảnh: Internet

Cụ thể, danh hài Hoài Linh đã tâm sự với Thúy Nga rằng: “Em có biết vì sao anh phải chắp tay, cúi sát đất vái lạy khán giả không? Đáng lẽ ra khi đưa quan tài ra phải nâng lên cao, nhưng quan tài này làm theo tiêu chuẩn nước ngoài nên khá nặng, chỉ nâng được thấp, khiến khán giả không nhìn thấy. Anh cảm giác như anh Chí Tài chưa chào được khán giả nên phải thay anh ấy chào”.

Nhiều khán giả không khỏi xúc động khi biết được nguyên nhân thực sự khiến nghệ sĩ Hoài Linh quỳ lạy khán giả trong lễ tang.

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Từ khóa:   danh hài Thúy Nga nghệ sĩ Hoài Linh NS Chí Tài

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