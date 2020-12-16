Sau sinh gần 2 tháng, Hà Hồ lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa của ‘team qua đường’

Hậu trường 16/12/2020 11:52

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện giải trí đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Đầu tháng 11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hạnh phúc chào đón 2 thiên thần nhỏ Lisa và Leon chào đời. Sau sinh, Hà Hồ trở thành mẹ bỉm sữa hot nhất nhì Vbiz. Đặc biệt, nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, Hà Hồ còn tự tin diện váy ôm sát khoe đường cong chuẩn chỉnh.

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Nữ ca sĩ tự tin khoe dáng với váy ôm sát - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc “sống ảo” của mẹ bỉm Hà Hồ thường xuyên nhận được “cơn mưa” lời khen từ công chúng. Thế nhưng, dưới ống kính chân thực của “team qua đường”, nhan sắc của nữ ca sĩ có thực sự xuất sắc?

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim tư liệu về cuộc đời mình, Hà Hồ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Qua loạt ảnh được chia sẻ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” diện đầm 2 dây ôm sát, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ.

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Hà Hồ xinh đẹp tại sự kiện - Ảnh: Internet

Theo đó những khoảnh khắc này của Hồ Ngọc Hà được “team qua đường” ghi lại và chưa qua chỉnh sửa. Dù bị quay lén nhưng mẹ bỉm sữa vẫn vô cùng xinh đẹp và thần thái. Cô nàng gây ấn tượng với vòng eo thon gọn chỉ sau gần 2 tháng sinh con. Dẫu vậy, trong một số khoảnh khắc, Hà Hồ để lộ làn da kém mịn màng.

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Nhan sắc bất chấp camera thường của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã Kim Ký cho biết cô cảm thấy áp lực về chuyện giảm cân từ lúc mang thai cho đến khi sinh nở. Chính vì vậy mà sau khi hạ sinh 2 nhóc tỳ, Hà Hồ đã chăm chỉ tập luyện yoga và ăn uống điều độ để nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà.

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Được biết, Hà Hồ sinh ngày 25/11 còn ông xã Kim Lý sinh ngày 13/11. Vì bận rộn với lịch trình dày đặc mà đến nay, Trấn Thành và cặp đôi mới dịp hội ngộ.

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Từ khóa:   Hà Hồ và Kim Lý nhan sắc Hồ Ngọc Hà sao Việt sau sinh

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