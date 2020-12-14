Hà Hồ khoe ảnh cưới lộng lẫy, gây chú ý với khoảnh khắc tình tứ bên Kim Lý

Loạt ảnh cưới mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cưới chụp cùng Kim Lý kèm dòng trạng thái: “Gặp được người nào mình muốn lấy thì sẽ chẳng bao giờ buông cánh tay”.

Qua khoảnh khắc đăng tải, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” diện váy cưới lộng lẫy, khoe nhan sắc rạng rỡ như nữ thần. Trong khi đó, Kim Lý xuất hiện đầy lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu và nơ đen.

Hà Hồ cực xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy - Ảnh: FB

Người hâm mộ bấn loạn trước những khung hình ngọt ngào và đầy lãng mạn của Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân đã chọn đúng người, đúng thời điểm - Ảnh: FB

Ngay lập tức, loạt ảnh cưới của “nữ hoàng giải trí” đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả với gần 100 nghìn lượt thích.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi và không quên khen ngợi sắc vóc của cô dâu: “Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc và gặp được người mình thương chị nhỉ”, “Sau bao giông bão cuộc đời em đã tìm được hạnh phúc”, “Chúc mừng anh chị, cả hai quá đẹp đôi”, “Hồ Ngọc Hà quá đẹp, đúng kiểu mỹ nhân nghìn năm có một tại Việt Nam”, “Đẹp xuất sắc chị ơi”…

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Sau ba năm gắn bó, tình yêu của cả hai cũng đi đến cái kết ngọt ngào khi họ đã đăng ký kết hôn và đón hai thiên thần nhỏ trong năm 2020. Người hâm mộ đều đang mong chờ vào một đám cưới cổ tích trong tương lai của cặp đôi.

Hà Hồ hé lộ thước phim hiếm từ lúc mang song thai đến khi vào phòng sinh, vỡ oà khoảnh khắc hoá cô dâu “khóa môi” Kim Lý Nhìn những hình ảnh xinh đẹp và tràn đầy năng lượng của Hà Hồ trong trailer phim tư liệu về đời tư của cô, ai cũng phải thốt lên: Phụ nữ hạnh phúc, nhìn phát biết ngay!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-khoe-anh-cuoi-long-lay-gay-chu-y-voi-khoanh-khac-tinh-tu-ben-kim-ly-390145.html