Nuôi con một mình, Hồng Nhung khéo chăm cặp song sinh Tôm và Tép phổng phao, xinh xắn

Dù bận rộn với công việc ca hát nhưng diva Hồng Nhung vẫn luôn dành nhiều thời gian bên 2 con, dạy các bé những điều tốt đẹp nhất.

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên hai con song sinh. Trong ảnh, "cô Bống" đang đưa các con tham gia các hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, chăm sóc động vật.

Dù khá bận rộn với lịch chạy show nhưng cô luôn sắp xếp thời gian đưa Tôm và Tép đi chơi và cùng trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Đây cũng là một trong những bí quyết của Hồng Nhung kéo các con ra khỏi thú vui dán mắt vào máy tính, điện thoại.

Mỗi khi rảnh, Hồng Nhung thường đưa các con đi cưỡi ngựa, tham gia hoạt động ngoài trời - Ảnh: FB

Hồng Nhung chia sẻ: "Khi cái thú 'màn hình' đã là của mọi nhà, mẹ Bống cháu gắng giữ thói quen ngoài trời như tập cưỡi ngựa của ba mẹ con. Ở đây, Tôm và Tép học cách chăm sóc các em ngựa và một đàn chó...

Các em ngựa rất thông minh và mỗi em một tính cách, và hành xử cũng rất tùy ngày. Hôm thì bảo sao nghe vậy, hôm thì lắc đầu quầy quậy, đang đứng lại nằm thụp xuống... nhưng khi đã thân nhau rồi, thì rất ăn ý với 'kỵ sĩ'!

Sau mỗi tuần bận rộn cùng màn hình thì một buổi chiều ở chuồng ngựa giúp trẻ được tiếp xúc với tự nhiên.

Tâm hồn được xây đắp từ thiên nhiên quanh mình. Hơn nữa, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng kiểu bấm một nút là... ra mọi chuyện. Tình cảm, những việc làm tận tâm, sự chia sẻ, gắn bó... tạo nên hạnh phúc - đích đến của mỗi cuộc đời!".

Tôm và Tép được khen ngày càng cao lớn và đáng yêu - Ảnh: FB

Trước khi bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, diva Hồng Nhung từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 8 năm với chồng Tây. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi 2 con và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò với bạn trai ngoại quốc. Tuy nhiên đến hiện tại, cô vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nuoi-con-mot-minh-hong-nhung-kheo-cham-cap-song-sinh-tom-va-tep-phong-phao-xinh-xan-389065.html