Nuôi con một mình, Hồng Nhung khéo chăm cặp song sinh Tôm và Tép phổng phao, xinh xắn

Hậu trường 04/12/2020 15:24

Dù bận rộn với công việc ca hát nhưng diva Hồng Nhung vẫn luôn dành nhiều thời gian bên 2 con, dạy các bé những điều tốt đẹp nhất.

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên hai con song sinh. Trong ảnh, "cô Bống" đang đưa các con tham gia các hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, chăm sóc động vật.

Dù khá bận rộn với lịch chạy show nhưng cô luôn sắp xếp thời gian đưa Tôm và Tép đi chơi và cùng trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Đây cũng là một trong những bí quyết của Hồng Nhung kéo các con ra khỏi thú vui dán mắt vào máy tính, điện thoại.

diva hong nhung
Mỗi khi rảnh, Hồng Nhung thường đưa các con đi cưỡi ngựa, tham gia hoạt động ngoài trời - Ảnh: FB

Hồng Nhung chia sẻ: "Khi cái thú 'màn hình' đã là của mọi nhà, mẹ Bống cháu gắng giữ thói quen ngoài trời như tập cưỡi ngựa của ba mẹ con. Ở đây, Tôm và Tép học cách chăm sóc các em ngựa và một đàn chó...

Các em ngựa rất thông minh và mỗi em một tính cách, và hành xử cũng rất tùy ngày. Hôm thì bảo sao nghe vậy, hôm thì lắc đầu quầy quậy, đang đứng lại nằm thụp xuống... nhưng khi đã thân nhau rồi, thì rất ăn ý với 'kỵ sĩ'!

Sau mỗi tuần bận rộn cùng màn hình thì một buổi chiều ở chuồng ngựa giúp trẻ được tiếp xúc với tự nhiên.

Tâm hồn được xây đắp từ thiên nhiên quanh mình. Hơn nữa, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng kiểu bấm một nút là... ra mọi chuyện. Tình cảm, những việc làm tận tâm, sự chia sẻ, gắn bó... tạo nên hạnh phúc - đích đến của mỗi cuộc đời!".

diva hong nhung 1
Tôm và Tép được khen ngày càng cao lớn và đáng yêu - Ảnh: FB

Trước khi bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, diva Hồng Nhung từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 8 năm với chồng Tây. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi 2 con và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò với bạn trai ngoại quốc. Tuy nhiên đến hiện tại, cô vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Ngắm cận vẻ soái ca của con trai Đặng Thu Thảo, khôi ngô hết nấc và giống bố như đúc

Ngắm cận vẻ soái ca của con trai Đặng Thu Thảo, khôi ngô hết nấc và giống bố như đúc

Khoe ảnh con trai kháu khỉnh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhận được nhiều lời khen vì chăm con quá khéo, cậu nhóc ngày càng đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   diva Hồng Nhung ca sĩ Hồng Nhung con Hồng Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026