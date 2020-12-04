Hết trò làm lố, Lương Bằng Quang mặc cả váy của Ngân 98 chụp ảnh khiến dân tình từ chối hiểu

Mỗi lần xuất hiện, "cặp đôi thị phi" Lương Bằng Quang và Ngân 98 khiến dân tình ngao ngán vì hành động gây khó hiểu.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang được xem là cặp đôi thị phi của làng giải trí Việt. Từ ngày công khai quan hệ tình ái, họ liên tục có nhiều động thái với mục đích thu hút sự chú ý khiến ai nấy "lắc đầu ngao ngán".

Những phát ngôn sốc của cặp đôi về chuyện tình yêu, "giường chiếu" từng nhận về vô số lời chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Thế nhưng sau tất cả, Lương Bằng Quang và Ngân 98 không rút được kinh nghiệm nào để xoa dịu dư luận. Thậm chí, họ còn bị cho rằng dùng nhiều chiêu trò khó hiểu để PR bản thân.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang được mệnh danh là bộ đôi chiêu trò của Vbiz - Ảnh: FB

Mới đây, Lương Bằng Quang khiến dân tình "từ chối hiểu" khi chia sẻ hình ảnh không giống ai lên Facebook. Với sự trợ giúp của bạn gái Ngân 98, nam nhạc sĩ họ Lương đã tạo ra bộ ảnh để đời.

Với sự trợ giúp của Ngân 98, Lương Bằng Quang gây sốc với bộ ảnh mới - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được đăng tải, Lương Bằng Quang diện váy 2 dây lấp lánh của "người đẹp ngực khủng" và viết kèm caption: "Con cháu Võ Thị Ngọc Ngân stylist cho mình bộ này mặc đi diễn". Anh tiếp tục giải thích thêm: "Con cháu nó khóc, nó đòi mình làm búp bê cho nó mặc đồ, khổ, rồi nó lấy Facebook mình nó tự đăng tự ghi status, mình xoá là nó khóc um trời nên bảo phải làm sao đây".

Anh còn tạo dáng cho bạn gái chụp lại - Ảnh: FB

Hành động của Ngân 98 và Lương Bằng Quang tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hầu hết mọi người ngao ngán và hi vọng cặp đôi sẽ tiết chế lại đam mê "thích làm lố" hại mắt người nhìn thế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-tro-lam-lo-luong-bang-quang-mac-ca-vay-cua-ngan-98-chup-anh-khien-dan-tinh-tu-choi-hieu-389033.html